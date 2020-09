Cervecería Tatané pide diálogo con autoridades para gestionar la actividad como en el resto del país

Compartir

El domingo último, desde Cervecería Tatané decidieron simbolizar el reclamo que lleva adelante el sector para poder trabajar recibiendo clientes y es por ello que sacaron afuera del comercio las mesas y sillas ubicándolas de manera estratégica, separadas unas de otras para demostrar que esto es posible cumpliendo con el protocolo sanitario establecido, como se realiza en gran parte del país donde bares y restaurantes están funcionando.

En ese marco Diego Torales, co propietario del local, en contacto con el Grupo de Medios TVO expuso la difícil situación por la que están atravesando y solicitó diálogo con las autoridades pertinentes para gestionar la actividad como se realiza en otras provincias.

“Pedimos abrir y queremos que se implementen las mismas condiciones que se están practicando a nivel país y más teniendo en cuenta que acá no hay circulación viral”, explicó.

“Nosotros ahora trabajamos con delivery ya que estamos cerrados desde el 20 de marzo, casi 6 meses llevamos así y con el delivery no alcanza para nada, es un 20% del ingreso que podemos tener y un 30% de los costos fijos”, dijo.

Respecto a si hay diálogo con el sector del que forma parte, Torales señaló que “no nos juntamos más por miedo, eso es lo que nos querían meter en aquella oportunidad, por hacer una reunión tuve una citación de la Policía y a partir de ahí no nos pudimos juntar más, sí nos mantenemos en contacto con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, ellos hacen su parte y están de manera constante viendo qué podemos hacer, de todas formas no son recibidos por las autoridades”.

“Nosotros esperamos tener diálogo, que las autoridades nos digan que esto va a ser así, que no vamos a poder abrir o que de acá a dos meses podemos llegar a practicar, tener una prueba, que nos digan algo porque estamos aguatando para el día en que nos digan que podemos abrir, la verdad es que no sabemos cuánto más podemos aguantar porque todos los meses generamos deudas”, aseveró.

En ese sentido Torales contó que reciben ayuda del gobierno nacional que aliviana al menos un poco la situación, “recibimos el ATP que nos ayuda bastante, pero después todo lo que tenga que ver con costos fijos de alquileres, puestos, servicios la bancamos con el delivery, vamos seleccionando qué cosa pagar y qué cosa no”, señaló.

“Es un tema complicado porque la verdad no tenemos un horizonte a donde mirar, estamos abiertos para no encerrarnos en nuestras casas nada más, también tuvimos que bajar la producción porque no es el mismo consumo, no hay alquileres, no hay fiestas”, expresó.

Respecto a si tuvieron que tirar productos que vencieron debido a la baja venta, contó que “sí lo hicimos, pero no fue mucho, es una cuestión de un producto que como todos los demás tiene un plazo, pero no es tampoco un gran volumen”.

En relación a la flexibilización de deudas que lanzó la Comuna, explicó que “no estoy interiorizado pero sé que es un plan de pago, tampoco es una condonación de deudas ni nada por el estilo, hay que pagar lo que se debe, de todas formas hay que pagar, es decir que seguimos generando deudas”.

Asimismo Torales contó qué los motivó el último domingo a sacar las mesas y sillas afuera del local para simbolizar el reclamo, “dijimos que había que hacer algo y sacamos las mesas, de alguna manera teníamos que mostrar cómo estábamos y era así, las mesas y las sillas estaban dadas vueltas, mostramos que tenemos espacio al aire libre que es lo que se está utilizando a nivel nacional como para poder empezar a practicar cómo trabajar, lo que hay que hacer acá es aprender a vivir con el virus”.

“La realidad en todo el país es muy distinta, en Buenos Aires hay circulación viral y acá no. Nosotros por lo menos queremos hablar y empezar a debatir el asunto, nada más, no pedimos una apertura urgente sino que sentarnos a hablar y ver cómo podemos empezar a trabajar”, finalizó.