César Gayoso: «El clorindense debe mirar para adelante sin olvidar todo lo sufrido»

César Gayoso,candidato a concejal por el Frente Amplio Formoseño en Clorinda, expresó su satisfacción por la campaña que culmina y dijo estar optimista con el apoyo que espera de los vecinos el domingo 14, «el clorindense destaca nuestro mensaje de ofrecerle una mirada para adelante y evolucionar en todo sentido y todos los aspectos. Nos alientan, porque ven necesaria una renovación dirigencial en los partidos, en todas las áreas y lugares y piden se discutan propuestas nuevas y no sólo los temas de siempre».

«Al clorindense lo marcó como a nadie el mal manejo de la pandemia, el encierro, el vallado, los turnos médicos suspendidos, la salud deteriorada, los comerciantes y emprendedores que se fundieron. Los impuestos y refsa que no perdonaron y tantas cosas más donde sintieron el abandono de sus autoridades, esto fue una constante en todos los barrios donde llegamos».

«Los mediodías con las tomadas de pelo del ministro González y la mesa de Covid siguen en la mente de la gente. La pandemia no sólo desnudó el estado de la salud pública, el desinterés por el emprendedor y comerciante, sino que también desnudó la falta de sentido común del oficialismo y sus autoridades», siguió Gayoso.

«Nosotros le pedimos al vecino que no olvide todo lo que pasamos, pero que no se quede con esa bronca, que exprese un voto de esperanza el domingo, un voto que mire para adelante y estamos seguro que la gente dará un mensaje contundente en las urnas. Un voto a la vida y la evolución como sociedad. Hay muchos temas por trabajar por eso les pedimos el apoyo este equipo. El domingo vayamos a votar y apostemos a evolucionar», cerró.

