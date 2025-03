CFK otra vez en el centro de la escena: disputas por la Corte, una carta por el FMI y el dilema Kicillof

Abril del 2023, exactos dos años atrás, también en plena campaña electoral. Frente al Palacio de Tribunales, un grupo de dirigentes K y varios cientos de militantes se convocan para protestar contra los jueces de la Corte Suprema. La consigna es “democracia o mafia judicial”, y uno de los principales oradores, tal vez el más ovacionado por la multitud, es Axel Kicillof. “Vamos a romper la proscripción para que Cristina decida hacer lo más conveniente y nos lleve de nuevo, como lo hizo una y otra vez, a la victoria”, grita el gobernador.

Meses antes, en diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 condenaría a Cristina Kirchner a seis años de prisión por la denominada causa “Vialidad” y la inhabilitaría para ejercer cargos públicos de por vida. Furiosa, la ex presidenta ensayó entonces una enérgica catarsis pública: “No voy a ser candidata, el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema de que me metan presa”, gritó desde su despacho del Senado con alusiones a los dueños del grupo Clarín.

Dos años después, los fantasmas judiciales vuelven a acechar a Cristina Kirchner, otra vez en el centro de la escena política. En el Instituto Patria juran que la ex presidenta no le teme a la cárcel, y que ella ya había visualizado con anterioridad que “entre abril y mayo” podía haber novedades vinculadas con su prontuario, más precisamente con “Vialidad”. Al menos ese fue el mensaje que bajó Oscar Parrilli a algunos de los senadores del bloque K del Senado, que acaba de perder a cuatro legisladores, un golpe para la autoridad de la jefa del Partido Justicialista: “Nos dijo que tenían información de que entre abril y mayo la Corte podría confirmar su condena”, aseguró a mediados de semana a este medio un senador de esa bancada. Cuarenta y ocho horas después, la Cámara de Casación rechazó un planteo de la defensa de la jefa del PJ y la dejó, si recurre en queja, en manos del máximo tribunal, que ahora deberá definir, sin plazos, si ratifica o no la pena. Es decir, la cárcel o la libertad.

Más allá de los pronósticos judiciales, y de la verosimilitud de los planteos, Cristina Kirchner le ordenó a Parrilli que bajara línea en el bloque K del Senado para intentar blindar su estrategia política en la Cámara alta frente al intento -¿el último?- de la Casa Rosada en torno al futuro de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En particular, a este último, que asumió en comisión vía decreto en la Corte y que, según el núcleo duro del cristinismo, ya se siente muy a gusto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Esa triada, a CFK la desvela. Por eso avaló una avanzada contra García-Mansilla en el Senado, prevista para el próximo 3 de abril, según el cronograma de sesión fijado por Victoria Villarruel, para tratar de desacoplar a esos tres jueces. De la ejecución de ese plan está muy pendiente Lijo, que trabajó de manera incansable en estos meses con gobernadores y senadores y que todavía ve que existe una hendija para llegar a la Corte. Según fuentes de Comodoro Py, de contacto permanente con el juez, esa chance depende casi con exclusividad de que el pliego de García-Mansilla sea rechazado por los senadores. Para que las negociaciones vuelvan a foja cero, y volver a tirar las cartas sobre la mesa.