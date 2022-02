CFK recordó el apoyo de su Gobierno a Ucrania y criticó a potencias por sus posturas sobre Malvinas

Compartir

Cristina Fernández de Kirchner rompió ayer el silencio sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y recordó el apoyo que su Gobierno le dio a Kiev en 2014, cuando se produjo la anexión de Crimea por parte de Moscú, y criticó el «doble estándar» de las «grandes potencias» en sus posturas sobre Malvinas.

A través de un hilo de Twitter la vicepresidenta sentó posición sobre la guerra en el este de Europa que tiene en vilo al mundo. «A 40 años de Malvinas y a 8 del conflicto entre Ucrania y Rusia por la península de Crimea: refrescando la memoria de algunos y algunas», comenzó la serie de tuits que compartió.

En la siguiente publicación, la expresidenta detalló que «en ese año, el día 15 de marzo, se trató en dicho organismo, una resolución presentada por EEUU que exhortaba a la comunidad Internacional a no reconocer el resultado del referéndum por la independencia de Crimea, previsto para el domingo 16 de marzo de ese mismo año».

Acto seguido, afirmó que «ese día 13 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Argentina, votaron a favor del texto presentado por EEUU que defendía la ‘soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial’ de Ucrania».

«O sea: Argentina apoyó a Ucrania basada en el principio de integridad territorial, pilar del derecho internacional. Rusia, uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, ejerció dicho privilegio y se pronunció en contra. China se abstuvo», añadió en otro tuit.

Al respecto, remarcó que «en este episodio que relato radican los 2 principales problemas que afectan la seguridad y la paz globales: 1- El doble estándar de las grandes potencias en materia de derecho internacional a la hora de tomar decisiones. Remember Malvinas y el referéndum de los Kelpers».

«2- El anacronismo del Consejo de Seguridad de la ONU que sigue, desde la 2da Guerra Mundial, sin modificar el statu quo de los países vencedores que se acordaron a sí mismos sillas permanentes con derecho a veto y al resto de los países, sillas temporarias y voto testimonial», agregó.

En el siguiente tuit, Fernández de Kirchner se preguntó: «¿Alguien piensa que con estos privilegios y aplicando o no el derecho internacional según les convenga a los países poderosos del mundo, estamos cuidando la seguridad global y la paz mundial?».

Antes de cerrar el hilo, compartió sus tuits del 2014, en donde explica la postura de su Gobierno con respecto a la anexión de la península de Crimea por parte de la Rusia de Vladimir Putin.

«El respeto al derecho internacional junto a la verdad y la coherencia entre las ideas y las acciones no parecen ser atributos de las potencias globales. Hoy 27 de febrero del 2022, sigo pensando lo mismo», concluyó la vicepresidenta.

