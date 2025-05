Cha Eun-woo, cerca de dejar los k-dramas por elservicio militar: ¿qué se sabe de su alistamiento?

Cha Eun-woo, una de las figuras más destacadas del entretenimiento surcoreano actual, está próximo a comenzar una nueva etapa en su vida: el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El actor y cantante, nacido el 30 de marzo de 1997 bajo el nombre de Lee Dong-min, ha iniciado formalmente el proceso de inscripción al ejército, específicamente como parte de la banda militar.

Esta pausa temporal es un inevitable punto de inflexión en su trayectoria, justo cuando el protagonista de True Beauty atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera artística.

¿Cuándo irá Eun-woo

al servicio militar?

Este 9 de mayo, los representantes de Cha Eunwoo confirmaron a la prensa coreana que el ídolo solicitó ingresar a la banda militar y asisitió a la entrevista correspondiente. El famoso se encuentra en el límite de edad máximo según la ley.

La cita se llevó a cabo ese mismo día en el Batallón de la Banda Militar del Ministerio de Defensa Nacional, ubicado en el Cementerio Nacional de Seúl, según TopNews.

Dado el proceso riguroso de selección, aún no hay confirmación oficial sobre su aceptación. “Como los resultados finales se anunciarán el día 29 de este mes, no podemos confirmar si fue aceptado, por lo que es difícil dar más detalles”, indicó Fantagio, pidiendo comprensión ante la incertidumbre actual.

De ser admitido, Cha Eun-woo comenzaría su servicio en julio de este año y, como es habitual en el sistema militar coreano, su actividad como celebridad se vería suspendida durante aproximadamente 18 meses.

Tras ese período, el actor y actual embajador de Calvin Klein volverá a reencontrarse libremente con sus fans en diciembre de 2026.

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para todos los varones ciudadanos entre los 18 y los 28 años. Aunque existen excepciones para figuras públicas, especialmente en el ámbito del deporte, la mayoría de los artistas termina cumpliendo con este deber nacional, ya sea en el servicio activo o en trabajos civiles si tienen problemas de salud.

En el caso de Eunwoo, su postulación a la banda revela también su deseo de mantenerse cerca de la música.

¿Qué pasará con

Cha Eunwoo antes

del servicio militar?

A pesar de su inminente entrada al ejército, Cha Eunwoo no ha bajado el ritmo. Durante el primer semestre del año, se ha mantenido ocupado con tres grandes proyectos que verán la luz antes de su despedida temporal: una película, un k-drama para Netflix y un concierto muy esperado con ASTRO.

First Ride marca su primer rol protagónico en el cine. El largometraje, dirigido por Nam Dae-joong, es descrito como una comedia de acción. La historia sigue a cuatro amigos que viajan juntos por primera vez al extranjero, justo al entrar a sus 30 años.

En la cinta, Eunwoo interpreta a Yeonmin, un joven que sueña con convertirse en DJ de un festival de música, una faceta fresca y distinta a sus papeles anteriores. Compartirá pantalla con reconocidos actores como Kang Ha-neul y Kim Young-kwang, en una fábula sobre “la pasión de la amistad, la juventud y las primeras aventuras”.

Por otro lado, Eunwoo también será figura estelar del k-drama de acción y comedia The Wonderfools, una ambiciosa producción de Netflix ambientada en 1999. La serie sigue a un grupo de ciudadanos torpes que obtienen superpoderes y luchan contra villanos en la ficticia ciudad de Haeseong.

Eunwoo encarna a Lee Woonjung, un funcionario civil socialmente torpe pero con una fuerte brújula moral. La serie cuenta con la participación de Park Eunbin, Kim Haesook y Son Hyunjoo, y ha sido creada por figuras de renombre como Kang Eunkyung (Dr. Romantic) y el director Yoo Insik (Woo, una abogada extraordinaria).

Lo notable es que, además de protagonizarla, Cha Eunwoo también figura como coproductor junto a su agencia Fantagio, una señal clara de su evolución profesional detrás de cámaras.

Antes de despedirse temporalmente del escenario, Eunwoo compartirá un momento muy especial con AROHA, el fandom oficial del grupo k-pop ASTRO.

Los días 7 y 8 de junio se llevará a cabo el concierto The 4th ASTROAD [Stargraphy] en la Inspire Arena, Incheon. Será una oportunidad única para los fans, ya que se trata del primer concierto completo del grupo en años.

Lo más emotivo del evento será la participación del exmiembro Rocky, y la presencia simbólica del fallecido Moonbin, cuyo nombre también figura en el cartel del espectáculo.