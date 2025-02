Cha-For celebra la desregulación de vacunas antiaftosa y pide mayor claridad sobre su precio

La Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Cha-For) ha expresado su apoyo a la medida impulsada por el Gobierno Nacional, que prepara una desregulación para la importación de vacunas para diversas especies animales, incluyendo la vacuna contra la fiebre aftosa.

Según la organización, la desregulación redundará en una baja significativa en los costos para los productores, lo cual es especialmente relevante en un contexto económico que sigue presionando a las finanzas del sector.

El objetivo de la desregulación

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), han promovido esta iniciativa con el fin de permitir la importación directa a Argentina de vacunas verificadas y certificadas en el exterior.

En el caso de la fiebre aftosa, la medida incluiría vacunas provenientes de países que emplean las mismas cepas utilizadas en el país.

Fuentes oficiales han confirmado que la medida alcanzaría a “todo tipo de material” relacionado con la salud animal, lo que podría generar un impacto directo en el esquema de control sanitario nacional.

No obstante, la Cámara Argentina de Productos Veterinarios (CAPROVE) ha señalado que, aunque esta resolución no afecta a las vacunas antiaftosa, sí incide en otras especies. En el ámbito de la fiebre aftosa, los principales proveedores de la vacuna en Argentina son Biogénesis Bagó y Centro Diagnóstico Veterinario (CDV), con un mercado que mueve alrededor de US$100 millones anuales.

La incertidumbre sobre los preciosA pesar del respaldo general a la medida, Cha-For ha manifestado su preocupación por la falta de información clara sobre los precios de la vacuna antiaftosa, un tema crucial en la campaña de vacunación que se aproxima.

La falta de certeza sobre el costo de la dosis ha generado incertidumbre entre los productores, quienes se encuentran a la espera de definiciones para poder planificar sus actividades.

Además, la Confederación, en línea con el pedido de la Federación Argentina de la Región del Este (FARER), ha instado al Senasa a suprimir a las vaquillonas y novillos de las categorías a vacunar durante la segunda campaña anual.

Según Cha-For, no existen riesgos sanitarios que justifiquen esta inclusión, y consideran que la medida contribuiría a reducir los costos para los productores.

El llamado a la baja de

cargas impositivas

Por otro lado, Cha-For continúa insistiendo en la necesidad de una reducción de las cargas impositivas, previsionales y otros impuestos que afectan a los productores ganaderos. En este sentido, la Confederación señala que una rebaja en estos costos es clave para mejorar la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.

Esta postura también se alinea con la de muchos productores que ven cómo la presión fiscal sigue aumentando, afectando la rentabilidad del sector.

Cha-For subraya que la desregulación de vacunas y una reducción de la carga impositiva son medidas complementarias necesarias para un fortalecimiento del sector ganadero, clave para la economía de Chaco y Formosa.

El contexto político y

la visión a futuro

Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei ya había anunciado en abril del año pasado una apertura para la importación de la vacuna bivalente contra la fiebre aftosa, lo cual generó expectativa en el sector ganadero.

La iniciativa de modificar la normativa para permitir la importación de diferentes cepas de vacunas muestra una continuidad en las políticas de apertura de mercados y reducción de barreras burocráticas, una línea de trabajo que ha sido parte de las políticas del nuevo gobierno.

A medida que se avanza en la desregulación, Cha-For sigue de cerca los detalles de su implementación, haciendo énfasis en que las medidas deben ser acompañadas de certezas sobre precios y otras acciones que favorezcan la competitividad del sector ganadero en su conjunto.

Esta noticia refleja el interés y las preocupaciones del sector ganadero ante la nueva normativa y las expectativas sobre su implementación, con un llamado a la acción para mejorar las condiciones económicas del sector.