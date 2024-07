Cha-For contra la identificación individual obligatoria

En concordancia con las declaraciones vertidas por el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Carlos Castagnani, marcando con firmeza y claridad la posición de la Entidad, respecto a temas relacionados con el sector agropecuario, el presidente de Cha..For, Guillermo Martínez Balbis manifiesta que «no nos negamos a la identificación individual electrónica pero no aceptamos que sea OBLIGATORIA»

El productor que encabeza la confederación que agrupa a las sociedades rurales de las provincias de Chaco y Formosa, agregó que “Como entidad Federal que atiende a las necesidades de productores medianos y pequeños (y a otros que no les interesa exportar), consideramos que no existen argumentos válidos que justifiquen esa obligatoriedad.

Además, por otro lado, Martínez Balbis remarcó “la necesidad del sector de poder obtener créditos blandos a largo plazo y accesibles, adaptándolos a las necesidades financieras de cada productor.

Otro tema relevante, que surgen de las “acusaciones de entidades fundamentalistas con respecto al Medio Ambiente, defendemos la sostenibilidad de la ganadería argentina de las excusas que ponen sobre la emisión de carbono de las mismas, cuando ningún estudio y cuadro comparativo de porcentajes al respecto, han demostrado una emisión por encima de lo normal y sin que ello afecte al sistema”, concluyó el dirigente rural.