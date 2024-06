Cha-For no comparte lo declarado por el Ministro de la Producción de Formosa

El presidente de la Confederación de Sociedades Rurales de las provincia de Chaco y Formosa (Cha-For), Guillermo Martínez Balbis, afirmó que “con relación a las declaraciones del Ministro de Producción y Ambiente, Lic. Lucas Rodríguez, podemos disentir en el análisis del sistema tributario, como bien lo hemos hecho con el Gobierno Nacional y con Organismos dependientes del mismo reclamando por ejemplo, la terminación de la autopista Formosa – Mansilla y otras rutas nacionales, bajar el costo de las vacunas contra fiebre Aftosa y Encefalomielitis- terminando con los lobbystas de algunos laboratorios con funcionarios Nacionales-, exigir la «no obligatoriedad » del uso del chip identificatorio (ya existe una trazabilidad desde hace unos cuantos años), la falta de compromiso a lo declamado con relación a la baja de retenciones , entre otras cosas”.

Agregando que “hemos sido críticos y terminantes con el Gobierno Nacional y fundamentalmente, considerando que el 80% de los productores agropecuarios del país, son pequeños y medianos”.

“Un ternero de elite vale $ 390.000 (promedio $ 1.560.- después de 2 años de cría con la sanidad correspondiente y gastos de mantenimiento del establecimiento”, lo cual no representa un ingreso bruto como quiere reflejar el ministerio de la Producción.

Martínez Balbis aseguro que “lo que debería considerar el Sr. Lucas Rodríguez es que, nosotros como integrantes de una Entidad gremial, elegidos en Asamblea por productores de cualquier extracción ideológica (como lo hacen muchos de otros sectores) representamos y somos voceros de las inquietudes y preocupaciones de los mismos, en Formosa, en el Chaco ,y en todo el País”.

“Como hemos sugerido en varias oportunidades, nunca pudimos sentarnos a dialogar y lograr un consenso. Con respecto a algunos agravios o rótulos que se mencionan en esa misiva sobre declaraciones del sector político, en nuestro caso, no opinamos al respecto” concluyó el presidente de Cha- For.