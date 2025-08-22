Chaco: asesinó a su padre y escondió el cuerpo en la heladera de su casa

Un brutal caso de parricidio sacude al barrio Vélez Sarsfield, en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde un hombre ahorcó a su padre y ocultó el cuerpo en una heladera durante una semana.

Nadie tenía noticias de Rogelio Gauna, un carpintero de 65 años, desde el pasado jueves 14 de agosto. Sin embargo, en la madrugada del jueves, la policía local lo halló sin vida en su propia casa: su cadáver estaba escondido dentro de la heladera. Su hijo, con quien convivía, confesó el crimen poco después.

El hallazgo se produjo en una vivienda de la calle García Merou al 2900, después de que otro hijo de la víctima presentara una denuncia por su desaparición, tras varios días sin que respondiera el teléfono. El señalado por homicidio le había dicho que el jubilado estaba de viaje.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que Marcos Gauna (27) -único acusado hasta el momento- sufría de adicción y solía pedirle dinero a su padre, además de vender objetos del hogar para sostener su consumo.

La última vez que se tuvo noticias de Rogelio fue el día en que cobró su jubilación. Según sospecha la Justicia, Marcos habría estrangulado a su padre durante una violenta discusión luego de que este se negara a darle dinero para comprar droga.

Uno de los factores que despertó la sospecha de las autoridades fue que Marcos ofrecía distintas versiones sobre el paradero de su padre a distintas personas. Además, se mostraba nervioso y la casa emanaba un olor nauseabundo. Al ser confrontado por los oficiales, primero se negó, pero no tardó en confesar.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la muerte del hombre ocurrió entre cinco y seis días antes del hallazgo. Además, no encontraron marcas de sogas ni de otros objetos, por lo que se presume que lo estranguló manualmente.

El caso quedó a cargo de la fiscal Candela Valdez, quien espera indagarlo el próximo lunes por el parricidio

La novia del imputado también demorada por las autoridades, aunque por el momento no hay sospechas firmes en su contra. En los mensajes que intercambió con Gauna, él le decía sentirse triste porque su padre se había ido “de viaje”.

“Decía que quería matar gente”, aseguró su hermano

Fernando Gauna, hijo mayor del carpintero y quien radicó la denuncia por su desaparición, aseguró que su hermano ya había mostrado actitudes violentas en el pasado.

“Perdió su familia por la droga, decía que quería matar a gente, se agarraba con los vecinos, quería pelear todo el tiempo. La droga lo llevó por mal camino», sostuvo el hombre, que vive en la casa contigua a la vivienda donde ocurrió el crimen.

Y lamentó: “Él pidió ayuda, se lo ayudó, salió bien. A poco tiempo volvió a caer, pero ya era por cosa de él. No tenía voluntad propia para salir de eso”.

También detalló que el acusado estuvo dos veces internado por su adicción a la cocaína y que robaba. En declaraciones al Noticiero Nueve de Chaco, reconstruyó que él le dijo que su padre “había viajado al interior a hacer unos trabajos” el jueves por la mañana. Sin embargo, tras varios días sin noticias, comenzó a sospechar.

“El domingo se sentía un olor feo, no se podía estar. Ese olor había sido que había una heladera en desuso», agregó.

Los vecinos de Vélez Sarsfield explicaron que la víctima era un carpintero jubilado que realizaba changas tanto en el barrio como en el campo. Una vecina, en diálogo con NG Federal, contó: “Rogelio era mi amigo de toda la vida, lo conozco muchísimo. Era el servidor del barrio: se rompía una canilla, era él; se caía algo, era él”.