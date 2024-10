Chaco: detuvieron a un ex funcionario de Capitanich por megacausa de corrupción

Después de casi un año de investigación, la justicia de Chaco detuvo este miércoles a Mauro Andión, ex titular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), en el marco de una causa que investiga irregularidades en la entrega de fondos a organizaciones sociales y grupos piqueteros para la construcción de obra pública, la cual se completó en porcentajes muy bajos o directamente nunca se llevó a cabo.

La investigación, que tuvo más de 400 denuncias en el último año, pone el ojo en el organismo que distribuía fondos provinciales a las distintas organizaciones. Emerenciano Sena y Ramón “Tito” López son apenas dos de los piqueteros que recibieron plata a través de esta caja, aunque la lista es más grande.

El IAFEP era un organismo autárquico que pivoteaba entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales. Recibía fondos del Ejecutivo y los distribuía entre organizaciones de la economía popular para llevar a cabo obra de infraestructura básica, tales como galpones o viviendas.

En 2023 tuvo una caja de 16 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones fueron a manos de organizaciones sociales.

Ni bien asumió Leandro Zdero en la gobernación provincial, ordenó intervenir el ente y designar a Claudia Ávila para que lleve adelante una revisión. Ávila presentó en marzo de este año una denuncia ante la justicia por posible fraude en perjuicio de la administración pública.

Allí contaba, por ejemplo, el caso de una fundación que recibió fondos por $12.000.000 para construcción de un galpón en Fontana, a las afueras de Resistencia.

La partida fue ampliada a $19.500.000 por intervención de una arquitecta del organismo, que certificó con fotos el avance de obra. En enero de este año, cuando la intervención fue a cerciorar el avance, encontraron que no había nada.

Por ese motivo también quedó detenida la arquitecta María Laura Moreno, ex coordinadora de Gestión de Soluciones Habitacionales, que firmó dicho avance de obra.

Andión y Moreno están acusados de violación de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. La causa es investigada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) encabezado por Graciela Griffith Barreto. Ambos fueron detenidos este miércoles luego de declarar ante la justicia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, son cinco los casos por los cuales fueron imputados los funcionarios públicos, pero en total se investigan más de 400 denuncias recibidas por malversación de fondos. Tienen, por ejemplo, el caso de un quincho y una pileta levantados en un lugar donde se suponía que iba a emplazarse un galpón.

Sin embargo, sostienen que recién pudieron analizar apenas el 20 por ciento del material hallado. Estiman que tardarán entre dos y tres años en reconstruir el movimiento del ente, que nació en 2021 durante la gestión de Jorge Capitanich y fue cerrado por Leandro Zdero en julio de este año.

“Es la mayor obra de corrupción que hubo en la provincia de Chaco. Hay testimonios de dirigentes sociales que tenían que hacer viviendas diciendo que no podían terminarlas porque les pedían un 20% del valor que tenían que desembolsarle”, comentó el diputado provincial Iván Gyöker, quien fue uno de los impulsores de las denuncias.

Es que además de investigar los pocos papeles que hallaron en el lugar, los interventores habilitaron una línea anónima para que los damnificados denuncien manejos irregulares en el organismo.

“Este dirigente (por Andión) era uno de los cajeros de (el ex gobernador Jorge) Capitanich, responsable de haber hecho millonarios a los gerentes de la pobreza, que le daba a los piqueteros para que construyan viviendas que nunca se hacían”, comentó el legislador.