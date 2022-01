Chaco For Ever empezó la pretemporada de cara a la primera nacional 2022

Compartir

Linkedin Print

El “Negro” comenzó este martes sus trabajos de pretemporada. Hubo siete refuerzos y se estima que llegarán entre cinco y siete jugadores más. Hay chances de jugar amistosos en Salta o Buenos Aires. El torneo arranca en febrero.

For Ever puso primera. El “Negro” inició este martes por la mañana, en el predio de Quinta Zurano, sus trabajos de pretemporada de cara a la Primera Nacional. Un grupo de 21 futbolistas inició los entrenamientos y ya empezó a ponerse a punto de cara al certamen de la segunda categoría del fútbol argentino.

La presentación formal estuvo a cargo del presidente Héctor Gómez, que dio la bienvenida al plantel acompañado por los dirigentes Nicolás Benítez, Martín “Manucho” Romero, Sergio Salati, Pablo Rolón y Eduardo Canteros. Luego tomó la palabra el DT Daniel Cravero, que saludó a los jugadores y rápidamente comenzaron los trabajos a cargo de los “profes”.

Hubo siete refuerzos que ya dijeron presente: el arquero Joaquín Mattalía (Comunicaciones de Buenos Aires), el lateral derecho Agustín Politano (Güemes de Santiago del Estero), el lateral derecho Lucas Fernández (Peñarol de Chimbas; ya tuvo un paso por For Ever en 2016), el volante derecho Enzo Gaggi (Defensores de Belgrano de Buenos Aires), el volante central Diego Sánchez Paredes (Boca Unidos, con un breve paso por Ben Hur en el Regional Amateur), el extremo Lucas Chacana (Politehnica Iasi de Rumania) y Martín Mosqueda (extremo; reserva de Colón de Santa Fe).

La idea de For Ever es que lleguen entre cinco y siete refuerzos más. Uno o dos zagueros centrales; un lateral izquierdo (el miércoles se sumaría Franco Canever, proveniente de Güemes de Santiago del Estero); dos volantes por izquierda; y dos delanteros. Además, el medio punta Cristian Ibarra negocia su continuidad y en las próximas horas habría definiciones al respecto.

Además renovaron sus vínculos los arqueros Gastón Canuto, Gonzalo González (no estuvo este martes pero se sumaría el miércoles) y Leandro Ledesma; los defensores David Valdez, Marcos Fissore, Yair Marín, Franco Mendoza y Leandro Allende; los volantes Marcos Giménez, Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Santiago Valenzuela (no entrenó este martes por prevención, por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19), Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; y el delantero Matías Romero.

El plantel chaqueño estará las tres primeras semanas de pretemporada en el predio de Quinta Zurano, donde incluso el cuerpo técnico ya armó los equipos de gimnasio para que los jugadores sólo tengan que entrenar allí. La primera semana será en un solo turno (7.30 de la mañana) hasta el sábado. En la segunda y tercera semanas (la parte más fuerte de la pretemporada) los entrenamientos serán en doble turno. En la tercera semana For Ever ya tiene previsto jugar dos partidos amistosos en Zurano.

La idea para la cuarta semana (desde el lunes 24) es que el plantel viaje a Salta o Buenos Aires por espacio de una semana para jugar alrededor de tres amistosos, aunque todo dependerá de la situación sanitaria debido a la gran cantidad de casos de Covid-19 que hay en el país. Y en la quinta semana, desde el lunes 31, los trabajos serán en Resistencia definiendo la puesta a punto para el inicio del torneo.

En cuanto al campeonato en sí, todavía no hay formato. Se presume que será un torneo en el que se jugará a una sola rueda (todos contra todos, 37 fechas) y habrá dos ascensos y dos descensos en juego. Y no se descarta que haya dos promociones. El certamen comenzaría el primer o segundo fin de semana de febrero y culminaría antes del inicio del Mundial de Qatar (comienza el 21 de noviembre).

Compartir

Linkedin Print