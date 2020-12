Chaco For Ever: Matías Romero titular y Renzo desde el banco en Pergamino

Compartir

La ilusión está intacta para For Ever. Tras las sombras del debut, el equipo se recuperó con un muy buen triunfo ante el “Depro”. Y ahora quiere meter segunda ante un Douglas Haig que llega envalentonado por la victoria ante Sarmiento. El choque en Pergamino será el domingo, a las 17.15 (4ª fecha de la zona Norte Clasificatoria del Federal “A”).

Todos quedaron conformes en For Ever con el rendimiento del equipo, que ganó de manera justa ante el “Depro”. Y tras un cambio drástico de Daniel Cravero pos derrota en Salta, ahora todo hace indicar que el DT no moverá fichas y que sostendrá el mismo 11 para chocar ante el “Milan” de Pergamino.

Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Claudio Verino y Jonathan Medina; Emanuel Díaz, Emmanuel Giménez e Ignacio Ruano; Ricardo Villar; Matías Romero y Julio Cáceres, el equipo que se encamina a salir a la cancha en el estadio “Miguel Morales”.

Diego Magno no se recuperó al ciento por ciento de una lesión muscular -le produjo un edema en el bíceps femoral derecho- y no viajó. Los que irán al banco: Mauro Leguiza, Ramiro Alderete, César More, Oscar Gómez, Renzo Riquelme, Manuel Rivas y Leonardo Valdez. Es decir que en relación a los que estuvieron en el banco en el partido pasado, se metieron More y Alderete y salieron el zaguero David Valdez y el volante ofensivo Juan Pablo Varona.

Por último, la delegación parió este viernes por la noche rumbo a Salto, ciudad distante a 60 Km de Pergamino.

