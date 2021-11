Chaco For Ever: Pablo Cuevas y Matías Romero desde el inicio ante Cipolletti

Compartir

El ingreso de Leandro Allende por César More en el lateral izquierdo sería la única variante en For Ever, que hizo fútbol este jueves por la tarde y ya está listo para el choque crucial del domingo ante Cipolletti en Río Cuarto.

For Ever hizo fútbol este jueves por la tarde en el «Juan Alberto García» y Daniel Cravero movió una pieza pensando en el choque del domingo, a las 17, ante Cipolletti en Río Cuarto por los cuartos de final del Reducido del Federal «A».

La única variante fue el ingreso de Leandro Allende por César More, en el lateral izquierdo, tomando como referencia el equipo que viene de eliminar a Independiente de Chivilcoy.

Así, el 11 que se perfila para el domingo es Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Reducido- Cuartos de

Final- Domingo 21-11

-A las 17, Central Norte de Salta-Olimpo Bahía Blanca, en Instituto de Córdoba. Árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Asistentes: Matías Bianchi (Rosario) y Guillermo Yacante (Lujan). Cuarto: Gastón Monson Brizuela (Rio Tercero)

-A las 17, Gimnasia y Tiro de Salta-Defensores de Pronunciamiento, en For Ever. Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Hernán Vallejos y Rodrigo López. Cuarto: Fernando Brillada (todos de Resistencia)

-A las 17, Cipolletti-For Ever, en Estudiantes de Río Cuarto. Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce. Cuarto: Mauricio Martín (todos de Tucumán).

-A las 17, Racing de Córdoba-Defensores de Villa Ramallo, en Atlético Rafaela. Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego). Cuarto: Juan Nebbietti (Rio Colorado).

Leonardo Fernández firmó

como DT de Sarmiento

Leonardo Fernández puso la firma y se transformó en el nuevo entrenador de Sarmiento. El DT rosarino llegó con su cuerpo técnico y este jueves se reunirá con el plantel “decano”. La pretemporada inicia el 5 de enero.

El Club Atlético Sarmiento formalizó la contratación de Leonardo Fernández como nuevo director técnico del fútbol profesional. El entrenador, de último gran paso por Sportivo Las Parejas, tendrá el enorme desafío de ir por el objetivo central del «decano» en la temporada 2022: el ascenso al Nacional B.

Tras varios días de negociación, el entrenador arribó a Resistencia en horas de la siesta, y por la tarde rubricó su firma que lo vincula por un año al «aurirrojo».

Fernández arribó al «decano» acompañado de su cuerpo técnico conformado por los preparadores físicos Pablo Sala y Gastón Gagliardi; y el ayudante de campo Alejo Berardi.

“Sarmiento es una grande de la categoría. Junto a mi equipo de trabajo venimos con muchas ilusiones a pelear cosas importantes”, señaló el entrenador tras la rúbrica del convenio realizada en la sala de prensa del Estadio Centenario, donde estuvo acompañado de Julio Velazco, el vicepresidente a cargo de la Presidencia del Sarmiento.

En la tarde de este miércoles, el entrenador recorrió las instalaciones del club (estadio, canchas auxiliares, centro de alto rendimiento deportivo, gimnasio, etcétera) y compartió una charla de trabajo con la comisión directiva. Luego dialogó con la prensa, y este jueves dialogará con el plantel.

Asimismo, confirmó que se quedará varios días en Resistencia, para delinear detalles de lo que será la próxima temporada, cuyos trabajos comenzarían el 5 de enero.

