Chaco For Ever y una baja clave de cara a los que se viene en el Federal A

El media punta de For Ever, Cristian Barinaga, tuvo rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Como mínimo tendrá seis meses de recuperación. Se pierde este torneo y la mitad del certamen que viene.

Se confirmó la grave lesión de Cristian Barinaga en For Ever. El media punta tuvo rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá como mínimo seis meses de recuperación para volver a las canchas, con lo cual se perderá el actual Federal “A” (que finaliza en enero) y la mitad del próximo torneo (sea cual sea el certamen de ascenso que juegue el “Negro”).

Sin dudas que es una muy mala noticia en principio para el futbolista, pero también para el elenco chaqueño, que había contratado al “Príncipe” Barinaga después de muchos años de buscarlo en los mercados de pases. Era uno de los jugadores que “pintaba” para ser referente del equipo, por su experiencia y porque ya cargaba en sus espaldas con tres ascensos en su trayectoria futbolística.

El arquero Mauro Leguiza (Gimnasia de Jujuy); el zaguero central David Valdez (Mitre de Santiago del Estero), el zaguero Alan Giménez (Güemes de Santiago del Estero); el lateral derecho Ramiro Alderete (Atlético Concepción de la Banda del Río Salí); el lateral izquierdo César More (Douglas Haig); el volante central Emmanuel Giménez (Estudiantes de San Luis), los volantes ofensivos Ricardo Villar (Douglas Haig de Pergamino), Juan Pablo Varona (Juventud Unida Universitario de San Luis), Emanuel Díaz (Estudiantes de San Luis) y Renzo Riquelme (Sol de América de Formosa); el delantero Leonardo Valdez (Huracán de Comodoro Rivadavia); y el mencionado media punta Cristian Barinaga (San Martín de San Juan) fueron los doce refuerzos que llegaron a For Ever en este receso, pero el “10” no podrá jugar hasta mediados de 2021.

Barinaga, de 35 años, tiene contrato hasta el 31 de diciembre con For Ever. Había llegado a un acuerdo a principios de octubre con la dirigencia, pero la grave lesión demorará su estreno con la casaca del “Negro”.

