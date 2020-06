Chaco: tres integrantes del Gabinete del gobernador dieron positivo de COVID-19 y Capitanich anunciará medidas

Compartir

Después del AMBA y del Gran Buenos Aires, Chaco es la provincia más golpeada por la pandemia de COVID-19. Actualmente, suma 1.421 casos positivos y 68 muertes. De acuerdo con el último parte epidemiológico, entre los nuevos contagiados figuran dos funcionarias y, según la información que brindan diferentes medios locales, se trata de la ministra de Seguridad, Gloria Salazar y de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira.

Ambas funcionarias se encuentran cumpliendo con el aislamiento. Desde su cuenta de Facebook, Soneira sostuvo que se encuentra en cuarentena, debido al aislamiento por protocolo COVID-19, pero brindó tranquilidad asegurando que que está en perfecto estado de salud.

“Di positivo en el hisopado que solicité se me realice ante mínimo síntoma que tuve. Es responsabilidad y compromiso de todos cuidarnos. Por ello quisiera transmitir tranquilidad a los equipos de trabajo, ya que se seguirán los máximos recaudos e implementación de protocolos para seguridad de todos. En tanto seguiré trabajando y desempeñando las actividades con las que me he comprometido desde mi hogar”, afirmó la funcionaria.

Unas horas después, voceros de la provincia anunciaron que la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, también dio positivo de COVID-19. “A pesar de no presentar síntomas, se realizó el hisopado”, sostuvieron desde la página de Facebook de la provincia, donde informaron que, a las 20, Jorge Capitanich anunciará nuevas medidas relacionadas a la situación epidemiológica de la provincia. Según trascendió, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, consultó con especialistas y epidemiólogos y habría pedido volver atrás con la cuarentena “le pese a quien le pese”.

Eso no es todo: luego de visitar la provincia de Chaco, Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio positivo de coronavirus. De acuerdo con sus allegados de la ex senadora por Río Negro, presentó síntomas compatibles con el virus al volver a Buenos Aires, fue controlada y aislada. Al realizarse el hisopado resultó ser positivo.

El medio DataChaco también informó que tanto Salazar como Soneira estuvieron en contacto con funcionarios, entre ellos el Gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y vecinos de diferentes localidades, entre ellas, la localidad de Charata, donde Soneira mantuvo reuniones con intendentes y concejales.

Si bien se cumplieron con todas las medidas de seguridad y distanciamiento ante la visita, la intendente de Charata, María Luisa Chomiak, solicitó a los que estuvieron en con la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, que no salgan de sus casas “hasta tener más precisiones y detalles de protocolos a seguir en esta situación”. “En lo particular, si bien no tengo síntoma alguno, me someto a cumplir el aislamiento y el domingo me realizaré al hisopado correspondiente, al igual que la presidente de Concejo”, expresó.

Infobae se puso en contacto con voceros de la provincia pero no obtuvo respuesta. Tampoco hay un comunicado de la gobernación al respecto.

Chaco fue una de las primeras en tener brotes de contagio y luego padeció una importante diseminación del virus entre su personal de salud, tanto de entidades privadas como públicas. El principal hospital provincial, el Julio C. Perrando, en Resistencia, llegó a ser un foco de contagio. Uno de los primeros casos fue el de la Jefa de Consultorios Externos y poco después hasta la directora del establecimiento dio positivo.