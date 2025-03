ChaFor rechazó las declaraciones del ministro de la Producción, Lucas Rodríguez

La Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (ChaFor) expresó su desacuerdo con las recientes declaraciones del Ministro de la Producción y Medio Ambiente de Formosa, Lic. Lucas Rodríguez, quien descalificó a los dirigentes gremiales de la Mesa de Enlace, sugiriendo que sus solicitudes tenían un tinte político inapropiado.

A través de un comunicado, la entidad refutó las afirmaciones del ministro, considerando que las mismas no solo atacan a los representantes gremiales, sino también a las organizaciones que componen la Mesa de Enlace, en la que la Confederación Rural Argentina (CRA) ejerce un rol fundamental.

Según ChaFor, las declaraciones buscan minimizar la gravedad de la situación que atraviesa el sector agropecuario en la región.

«Es irresponsable intentar descalificar las preocupaciones legítimas de quienes representamos a los productores. No se trata de un tema político, sino de una realidad que enfrenta nuestra gente, nuestros campos y nuestras economías», señalaron desde la Confederación.

En cuanto a los «argumentos técnicos» mencionados por Rodríguez, ChaFor respondió que sus entidades cuentan con profesionales de primer nivel, quienes han analizado la situación de manera exhaustiva. Sin embargo, resaltaron que la crisis actual no requiere de un análisis técnico profundo para ser comprendida.

«Basta con recorrer el interior de la provincia para ver campos sin pasto, aguadas y reservorios vacíos, riachos secos y, en muchos casos, incendios», indicaron, describiendo la grave situación de los establecimientos agropecuarios.

Además, mencionaron las dificultades en los remates ganaderos, donde es evidente la pérdida de peso en los terneros y la venta de vaquillonas, afectando directamente al futuro del rodeo.

Desde la Confederación aseguraron que el sector agropecuario ha sido un pilar fundamental para la economía nacional durante más de 70 años, y enfatizaron que ni los productores ni sus entidades están solicitando dádivas, sino «colaboración y respeto».

«Es hora de que las autoridades comprendan la seriedad de la situación y trabajen junto al sector para encontrar soluciones», concluyeron.

La respuesta de la Confederación resalta la necesidad de una mayor atención y apoyo a los productores rurales, quienes, en su visión, enfrentan desafíos que requieren de políticas públicas efectivas y no de comentarios despectivos o politizados.