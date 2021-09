Champions: con un gol de Cristiano Ronaldo sobre la hora el Manchester United venció al Villarreal

Compartir

Cristiano Ronaldo fue el héroe del Manchester United este miércoles en la Champions League al marcar en el minuto 95 del encuentro el gol del triunfo ante el Villarreal. El artillero portugués que regresó a Old Trafford para reencontrarse con la gloria y hoy, en un cotejo complicado para el elenco británico, fue fundamental para que su equipo se acomode en el grupo y sume su primera victoria en el certamen.

A diferencia de lo que se esperaba, los primeros minutos mostraron al conjunto español mucho mejor plantado en el terreno de juego y exponiendo todas las falencias del local. Es que el cuadro amarillo apostó por replegarse, cerrarle los espacios de ataque al United y atacar con contragolpes por su izquierda.

Fue así que Manu Trigueros fue quien adoptó la función del creador de su equipo y descolocó a los zagueros del cuadro rival con sus asistencias a los piques al vacío de Danjuma Groeneveld por la izquierda. El neerlandés fue el arma más peligrosa de ataque y obligó a David De Gea a lucirse en dos ocasiones para evitar la caída de su valla, mientras que en otra acción asistió con un centro a Paco Alcacer, cuyo cabezazo también se encontró con el arquero español.

De esta manera, la primera mitad culminó 0 a 0 aunque el Villarreal dejó una muy buena imagen y logró generar no menos de cinco situaciones claras de gol. Por otro lado, el Manchester United no encontró la manera de acercarse al arco de Gerónimo Rulli, más allá de algún centro frontal o un remate de media distancia desviado.

En el complemento la tónica del partido no cambió y pareció que Ole Gunnar Solskjaer no pudo solucionar los problemas de su equipo porque antes de los 10 minutos ya estaba en desventaja por una jugada similar a las que había sufrido en la etapa inicial. Trigueros condujo la contra, filtró el toque entre líneas para la subida de Groeneveld quien tiró el centro atrás para la llegada de Alcácer que esta vez no falló y puso el 1 a 0 para el Villarreal.

El Manchester United reaccionó a media hora del final cuando en un tiro libre a la derecha del área Bruno Fernandes en lugar de tirar el centro soltó un pase aéreo para el lateral Alex Telles. El brasileño capturó la pelota de volea y con un potente disparo que se clavó en el segundo palo igualó las acciones en Old Trafford.

Cuando parecía que el duelo se terminaba, que el empate ya estaba establecido el que apareció fue Cristiano Ronaldo. No había jugado bien, había estado desconectado de sus compañeros y se había mostrado impreciso con el balón, pero pese a todo el lusitano demostró que sigue vigente al marcar el tanto que le dio los tres puntos a su equipo tras un centro al área que bajó en el segundo palo para Lingaard, quien se la devolvió de primera y le permitió sacudir de derecha y por fin superar a Rulli, quien era una de las figuras del encuentro.

De esta manera, el Manchester United pudo quedarse con una victoria clave que lo deja con tres puntos en la zona, misma cantidad que el Young Boys y por debajo del Atalanta, líder con 4 unidades, que será su próximo rival el 20 de octubre.

