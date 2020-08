Champions League: Bayern Múnich o PSG, la gloria será solo para uno

Compartir

Linkedin Print

La Champions League ya tiene a sus finalistas. El “Super 8” que encontró sede en Portugal a partidos únicos, llega a su definición luego de completarse este miércoles las semifinales de la competición más importante del Viejo Continente: Bayern Munich-PSG buscarán en Lisboa, el próximo domingo, quedarse con el título.

El martes, PSG goleó a Leipzig por 3 a 0, con un gran partido del argentino Ángel Di María, autor de un gol y dos asistencias. Con este triunfo, el conjunto francés se convirtió en el primero de los finalistas. Mientras que, este miércoles Bayern Munich derrotó por 3 a 0 a Lyon en la segunda de las semifinales y será el otro equipo que el domingo dispute el partido definitorio.

Con los dos equipos definidos, la final tendrá lugar el próximo domingo, a las 16 -hora de la Argentina- en el estadio Da Luz, de Lisboa, que, como en los demás partidos, se jugará sin la presencia de público y con suplementario de 30 minutos en caso de igualdad. La transmisión para nuestro país será a través de ESPN 2 y Fox Sports. También se podrá ver on line a través de ESPN Play, Flow y DirecTV GO.

Se anticipa que Thomas Tuchel arme un equipo de gran vértigo ofensivo, esperando desequilibrar el sólido planteamiento de juego de los bávaros. El equipo formaría con Sergio Rico en el arco; línea de 4 defensores con Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Marquinhos, Ander Herrera, Leandro Paredes en la mitad de la cacha; y un vertiginoso tridente ofensivo conformado por Ángel Di María, Neymar y el ya recuperado Kylian Mbappé.

Dado el asombroso rendimiento del plantel bávaro en este regreso de la Champions League, no se esperan grandes variantes en el XI inicial. Se espera que Hans-Dieter Flick ponga sobre el césped a Manuel Neuer bajo los postes; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies en la defensa; Serge Gnabry, Thiago Alcántara, Thomas Müller, Leon Goretzka e Ivan Perisic en la línea de volantes; Y Robert Lewandowski como referente de ataque para este Bayern Múnich.

El conjunto parisino se metió por primera vez en su historia en la final de esta competencia por lo que intentará levantar el trofeo por primera vez en el año del 50 aniversario del club. Por su parte, el equipo alemán buscará el próximo domingo frente a PSG, en Lisboa, levantar la sexta Champions League de su historia. Las demás conquistas fueron en los años 1974, 1975 y 1976, 2001 y 2013.

Di María, el crédito argentino

Angel Di María se perdió el choque de cuartos de final ante Atalanta por suspensión y retornó en semifinales en todo su esplendor: un gol y dos asistencias. El zurdo rosarino está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada que se celebrarán en un escenario que él bien conoce, el estadio de Benfica, donde llegó a 2007 tras abandonar Rosario Central. En 2010 fue vendido a Real Madrid y en este mismo estadio ganó el Merengue la Champions en 2014. Tras un paso por Manchester United (2014/15), llegó a París.

Con 26 asistencias en su carrera en el torneo, Di María está a tres del líder histórico en el rubro, Cristiano Ronaldo, y a una de Lionel Messi.

Las probables formaciones

Paris Saint-Germain (4-3-3): Keylor Navas o Sergio Rico; Thilo Kehrer, Thiago Silva (capitán), Presnel Kimpembe y Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos y Marco Verratti o Leandro Paredes; Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé. Director técnico: Tomas Tuchel.

Bayern München (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jérôme Boateng o Nicklas Süle, David Alaba y Alphonso Davies; Leon Goretzka y Thiago Alcántara; Serge Gnabry, Thomas Müller e Ivan Perisic o Kingsley Coman; Robert Lewandowski. Director técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Da Luz de Lisboa (Portugal). Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Hora: 16. TV: ESPN 2 y Fox Sports.