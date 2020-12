Champions: Real Madrid acabó con la angustia y se clasificó a los octavos de final con Benzema de figura

Compartir

Linkedin Print

Nunca hay que subestimar al máximo ganador de la Champions League. Tampoco se debe infravalorar la sagacidad de Zinedine Zidane para eludir situaciones extremas, de esas que lo ponen entre la espada y la pared. La combinación entre Real Madrid (13 títulos) y el director técnico francés (jefe del banco en las últimas tres conquistas) sigue siendo poderosa para evadir la zozobra de lo que podía ser una histórica eliminación en la etapa de grupos. Esa alianza tiene un tercer integrante decisivo, el formidable Karim Benzema, autor de dos goles en el triunfo 2 a 0 sobre Borussia Moenchengladbach, que valió la clasificación a los octavos de final como primero, gracias al empate 0-0 entre Inter -cuarto, quedó afuera de todo- y Shakhtar Donetsk, que como tercero irá a la Europa League. El conjunto alemán, segundo, también avanzó a los octavos.

Por rendimiento y resultados, despertaba sospechas Real Madrid. Había llegado a la última fecha acuciado por la posibilidad de no superar la liguilla de zonas por primera vez en 29 ocasiones por la Champions League, que sucedió a la Copa de Europa.

El abanico era amplio: podía terminar primero o último, de acuerdo con la combinación de resultados. Finalmente pasó como líder, puesto que ocupó por primera vez en todo el desarrollo del grupo. Más puntual y certero, imposible. Ahora, el próximo desafío para Real Madrid es mejorar lo hecho en las dos temporadas anteriores, cuando Ajax y Manchester City le cerraron el paso en los octavos de final.

Zidane apostó por los jóvenes brasileños Rodrygo y Vinicius para ocupar los extremos; para controlar el juego en el medio, los generales de infinidad de batallas: Modric, Casemiro y Kroos. Y en la defensa volvía el líder, el referente para atravesar los desafíos más complejos: Sergio Ramos. Para medir su importancia, basta con citar que Real Madrid había perdido ocho de sus últimos diez partidos en Europa cuando no contó con su capitán.

La tranquilidad en el estadio Alfredo Di Stéfano llegó rápido, gracias a ese goleador sereno y de excelsa técnica que es Benzema, que ya va por la tercera temporada con la misión de compensar los 50 goles por curso que convertía Cristiano Ronaldo.

Fueron dos cabezazos medidos y ajustados, ambos para conectar centros desde la derecha. El primero, de Lucas Vázquez, reconvertido hace tiempo en lateral derecho para cubrir la baja del lesionado Carvajal. El segundo, de Rodrygo, que con un quiebre de cintura típicamente brasileño se sacó una marca de encima y lanzó la asistencia.

Benzema es vital por presente, mientras se va metiendo en la historia. Suma 69 goles por la Champions y se ubica en el cuarto lugar, a dos de los 71 de Raúl y Robert Lewandowski, en una lista que encabeza Cristiano Ronaldo (134), seguido por Lionel Messi (118). En el segundo tiempo estuvo a centímetros del hat-trick con un bombazo que devolvió el travesaño. La noche era especial para Benzema por otro motivo: con 527 partidos alcanzó a Roberto Carlos como los extranjeros con más presencias en la historia de Real Madrid.

Borussia Moenchengladbach pareció demasiado respetuoso de su rival. Igual no le faltaron un par de ocasiones para empatar cuando estaba abajo 1-0. Ambas oportunidades pasaron por los pies de su respetada pareja de ataque: Alessane Plea y Marcus Thuram, hijo del exzaguero campeón del mundo con Francia. Courtois tapó el remate de Thuram y el de Plea salió desviado.

Real Madrid pudo ampliar la victoria en el segundo tiempo. Después de haber sufrido durante gran parte de la campaña, desactivó las alarmas para seguir escuchando su música favorita: el himno de la Champions.

Compartir

Linkedin Print