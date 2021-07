Chano atacó a un policía con un cuchillo tras agredir a su madre: le dispararon y está en terapia intensiva

Compartir

Linkedin Print

En la madrugada de hoy lunes, el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, ex líder de Tan Biónica y hoy solista, protagonizó un violento episodio en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39, donde se aloja hace varias semanas.

Según el reporte elevado a la Justicia, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen, según información policial a la que accedió Infobae.

“Chano” fue trasladado a la clínica Otamendi, donde debió ser operado de urgencia. Según informaron sus familiares en un comunicado difundido a la prensa por su mánager, el músico continúa internado en terapia intensiva con uno de sus riñones, el páncreas y el bazo afectados por el disparo. Al mediodía, los médicos del sanatorio privado brindarán un nuevo parte médico sobre su estado de salud.

De acuerdo al comunicado de la familia del cantante, el incidente ocurrió temprano este lunes, cuando sus allegados y un grupo de médicos de su obra social intentaban trasladarlo a un centro médico, en medio de lo que habría sido un presunto episodio de salud mental.

Un móvil de la Seccional 2° de Parada Robles fue despachado hacia la vivienda donde el músico se aloja hace varias semanas ante una llamada de la guardia del barrio privado que aseguraba que el cantante se encontraba en un estado agresivo. En la casa que ocupaba el músico estaba su madre con una ambulancia, cuyos médicos habrían dispuesto su internación.

En medio de la resistencia del músico, según informaron los investigadores, la mujer fue agredida por su hijo. Ella fue quien permitió que la Bonaerense entrara a la casa por el patio delantero. Moreno Charpentier se abalanzó sobre uno de los efectivos con una cuchilla serrada en su mano. En ese momento, el agente respondió a la agresión con un disparo en el abdomen.

El fiscal Juan Manuel Esperante, titular de la UFI descentralizada de Exaltación de la Cruz, inició una causa y convocó a la Policía Federal para investigar el hecho y. Por el momento no adoptó ningún temperamento contra el policía que le disparó al músico ni hacia Chano, que tampoco fue detenido formalmente.

Según pudo constatar el fiscal Esperante, hubo un suceso similar en el barrio La Verdad, donde el músico tuvo otro episodio vinculado a su salud mental y tuvieron que ser despachadas ambulancias y Policía Bonaerense, aunque sin incidentes. Hasta ahora, médicos y policías coinciden en la versión del ataque de la cuchilla. Ahora, el fiscal espera hablar con la madre de Chano, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae.

Así, se decidió que intervenga la PFA, que despachó un gabinete criminológico al lugar. El fiscal decidirá con los primeros resultados si imputa al músico y lo detiene.

Cerca de las 6 de la mañana, sin embargo, la camioneta Mercedes Benz Sprinter de la PFA que se dirigía hacia el Barrio Parque La Verdad fue impactada de atrás por un Renault Clio blanco que cruzó con el semáforo en rojo y quedó volcada sobre la avenida Colonia.

En total, seis efectivos que viajaban en el móvil policial fueron trasladadas a los hospitales Churruca y Argerich, así como también el conductor del auto, que debió ser trasladado al Hospital Penna tras manifestar dolores en el cuello.

A fines de mayo, el cantante había lanzado la canción “Mecha”, su vuelta a la música y un adelanto de lo que sería su próximo disco. “Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento y realmente tomo contacto con eso porque hace mucho que no sacaba música. Poder hacer música en este contexto que está todo tan raro está buenísimo”, expresó Charpentier en su momento a través de un comunicado.

Compartir

Linkedin Print