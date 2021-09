“Chano” se presentó ante la fiscalía y dijo que no recuerda nada del incidente con su mamá

Compartir

El músico llegó a los tribunales de Campana para desbloquear su teléfono celular e hizo sus primeras declaraciones tras ser baleado por un policía de la Bonaerense.

El ex líder de Tan Biónica, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, se presentó este martes ante la Justicia para desbloquear el teléfono celular que la Policía Bonaerense le secuestró el 26 de julio pasado, cuando recibió un disparo en el abdomen por parte de un efectivo que acudió a su casa en medio de un supuesto episodio psiquiátrico del músico, que lo habría intentado atacar con un cuchillo.

Al salir de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de la localidad bonaerense de Campana, el músico se detuvo a hablar con la prensa y aseguró que no recuerda nada del incidente que mantuvo con su mamá esa noche.

“No tengo ni un recuerdo. Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado”, señaló Chano. Lo que aún sí conversa en su memoria, dijo, “es el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá”.

En una breve charla que mantuvo con los periodistas, Chano contó se encuentra muy bien de salud y que continúa en rehabilitación: “Me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”.

Se mostró muy agradecido con sus fans y con las personas que le hicieron llegar muestras de cariño cuando estuvo internado en el Sanatorio Otamendi y remarcó que lo último que quiere es volver a pasar por una situación de esas características. “Espero que es tocada de fondo sea la última”, indicó el músico.

Actualmente, Charpentier se encuentra internado en un centro terapéutico de la localidad de Boulogne, adonde fue trasladado una vez que fue dado de alta del Sanatorio Otamendi, donde fue asistido durante 18 días tras ser baleado.

“Me despierto muy temprano, trabajo mucho con mis límites, tengo mi espacio para componer y hago mucha educación emocional y sentimental”, recalcó al ser consultado por la prensa.

Por el hecho, el policía Facundo Amendolara (29) se encuentra imputado del delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial, que prevé 15 años de prisión.

Esta mañana, el exlíder de Tan Biónica aportó la clave de su teléfono celular marca iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el teléfono pudo ser desbloqueado y se realizó una copia forense de forma exitosa.

También se avanzará en la extracción de los videos de las cámaras de seguridad del domicilio del músico ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz.

Por otra parte, la semana que viene está previsto que se realice una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado mental en el que se encontraba Moreno Charpentier la noche del 25 de julio último.

Con relación a la pericia realizada sobre las prendas que vestía esa noche el músico, el próximo lunes se tomarán nuevas muestras para ser analizadas con un microscopio por barrio electrónico en la sede que la Procuración bonaerense posee en la ciudad de La Plata.

”La primera pericia que se realizó sobre la ropa, que fue una observación simple, indicó que no poseía deshilachamiento o halo de ahumamiento. Pero como los resultados no fueron concluyentes, se hará un análisis más detallado”, explicó una fuente de la pesquisa al referirse a la prueba de la que podría surgir la distancia y el ángulo desde el cual el policía disparó contra “Chano”

Los resultados de todas esas pruebas son los que aguarda el el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana, para resolver la situación procesal del policía. Zocca quiere saber si Amendolara disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla o si se excedió en sus funciones.

