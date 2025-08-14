Charla de Capacitación en torno a la modificación al Instrumento Electoral



EL COLORADO. En los últimos días el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Formosa, visitó esta ciudad para brindar una charla en torno a los recientes cambios al instrumento electoral. Justamente los cambios se aplicarán en las próximas elecciones.

El Ministro González dijo a medios locales que “a nivel nacional el Congreso de la Nación, modificó el instrumento electoral que se aplicarán a los procesos electorales nacionales y en esta oportunidad en el mes de octubre, fecha en la que tenemos que votar para dos Diputados Nacionales por Formosa en el Congreso Nacional. En esta oportunidad se va a implementar por primera vez el voto con boleta única papel”.

En funcionario formoseño explicó durante una capacitación a vecinos en instalaciones de la Sede Partidaria del PJ, que “es una boleta en cuyo cuerpo tiene todas las opciones electorales. Se deja de utilizar el cuarto oscuro y se pasa a utilizar una cabina electoral”. Por otra parte, González explicó también que “el presidente de mesa, cuando el elector acredita su identidad, toma de su talonario, ya que es el único que tendrá las boletas, de donde extrae una de ellas que firma y se la entrega al elector con un bolígrafo de tinta indeleble. Con esos instrumentos el elector tiene que pasar a la cabina de votación y marcar el casillero de la opción electoral que elija. Luego tiene que doblar la boleta única papel por la línea punteada, resguardando el secreto de su voto para luego introducirlo en la urna; en eso consiste la modificación de nuestro Sistema Electoral”, expresó.