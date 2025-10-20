Charla de Concientización y Atención Médica, en Casa de La Solidaridad de El Colorado

Tal como se hiciera días pasados en esta ciudad, los estudios preventivos en la mujer, en el marco del mes “rosa”, con personal especializado y camiones para mamografías, esta vez fue para los hombres. Un equipo de médicos especialistas en urología, atendieron demandas específicas en esta especialidad.

EL COLORADO. Desde la Municipalidad de El Colorado las autoridades volvieron a renovar el compromiso asumido como Estado Municipal para con vecinos de esta ciudad. Se trató de importante charla de concientización y atención de profesionales médicos, en instalaciones de la Casa de la Solidaridad.

Uno de los especialistas presentes en la oportunidad fue el Dr Nicolás Santiago Urday, Urólogo del equipo médico del HAC de la provincia, quien dijo a medios locales, que “la atención urológica es simple, es un interrogatorio simple; un examen físico, que después se puede complementar con una ecografía, un análisis de sangre, para diagnosticar patologías típicas de la urología, como lo pueden ser los problemas prostáticos, infecciones urinarias o algún tipo de cáncer de las vías urinarias”.

Por otra parte, el profesional reconoció la preocupación del Intendente Mario Brignole “por las cuestiones de salud y el bienestar de la gente y nosotros estamos acá para aportar un granito de arena desde el punto de vista urológico, que es lo que nosotros sabemos hacer y ayudar a la comunidad de nuestro querido pueblo formoseño”, dijo el profesional.

En el cierre de la jornada también se expresó el mandatario comunal, Mario Brignole, reconociendo que “en esto de la prevención las mujeres nos ganan, ya que días pasados hemos tenido el apoyo del Gobierno de la Provincia que nos enviaron camiones sanitarios con equipos de mamografías, para que puedan hacerse los estudios en este mes de octubre,en el mes rosa, por la prevención del cáncer de mamas. Como nosotros (los hombres) no nos queremos quedar cortos, es que vino el Dr. Urday y todo un equipo de profesionales del HAC, que han venido a prestarnos sus servicios aquí, en la ciudad de El Colorado”.

Luego el Jefe Comunal dirigiéndose a los vecinos dijo que “quiero que sepan que pondremos a disposición de la gente los servicios de transporte de nuestro minubus o de ser necesario el colectivo, para las atenciones o estudios que aconsejen los médicos y sea necesario el traslado hasta la ciudad de Formosa. Es solo cuestión de coordinar para aprovechar estas atenciones de salud de un Estado presente que nosotros siempre estamos promocionando”, dijo el funcionario.

