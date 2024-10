Charla de sensibilización sobre el cáncer de mama en el barrio Emisora de Las Lomitas

Los ejes tratados fueron: la importancia de los controles y los estudios periódicos para detectar la enfermedad en sus primeras etapas, cuando los tratamientos suelen ser mucho más efectivos para la curación.

Pacientes y vecinos del centro de salud del barrio Emisora de Las Lomitas, participaron este martes 8, de una charla en la que se brindó información sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mamas y su prevención, organizada por los equipos de salud del Hospital Distrital de Las Lomitas y del centro sanitario de ese barrio.

El encuentro apuntó principalmente a concientizar sobre los controles y estudios periódicos que deben hacerse para detectar el cáncer de mamas en sus etapas iniciales a fin de que se pueda recibir un tratamiento temprano que aumente las probabilidades de curación.

Respecto a eso, el equipo de salud mencionó la importancia del control médico periódico, el autoexamen de mamas y estudios como la ecografía mamaria y la mamografía.

Explicaron que, tanto al control médico, como a la ecografía de mamas y a la mamografía, se puede acceder de forma completamente gratuita, en los centros de salud y hospitales de la provincia, y que solo es necesario acercarse a solicitar el turno correspondiente.

Y recalcaron que, actualmente la mamografía cumple un rol fundamental en la detección temprana, ya que es un estudio muy preciso, capaz de detectar tumores en las mamas cuando son milimétricos, es decir de un tamaño muy pequeño.

“Esta actividad estuvo a cargo del servicio de Atención Primaria de la Salud, junto a agentes de primera infancia y asistentes sociales. Todo el año, el equipo de salud trabaja para promover los controles que deben cumplirse para la detección temprana del cáncer de mama, mediante charlas y otras acciones, no solo en los efectores sanitarios sino también en otros lugares”, comentó el director asociado del Hospital de Las Lomitas, doctor Javier Trachta.

Mencionó, además, que ese mensaje, se profundiza durante el mes de octubre “conocido también como mes rosa porque el 19 se conmemora la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial. Y el trabajo de concientización no solo está dirigido a las mujeres, sino que está destinado a informar sobre esos cuidados a toda la población”.

Durante la charla, se explicó que la mamografía es un estudio de diagnóstico por imagen que deben hacerse a partir de los 40 años y repetirse anualmente desde esa edad en adelante.

Y se detalló que deben hacerlo también, quienes aún no tengan esa edad, pero tienen antecedentes familiares de cáncer de mama y quienes tengan síntomas que están asociados a la enfermedad, como: dolor en los pechos, ardor, cambios en la forma y el tamaño, supuración de líquido por los pezones, entre otros más frecuentes.