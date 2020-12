Charla en comunidad aborigen para reforzar la prevención y detección temprana del HIV/SIDA

Compartir

A cargo del equipo de salud del hospital de Fortín Lugones, se desarrolló una charla en la Colonia Chico Dawan, que tuvo por objetivo reforzar la prevención del HIV/SIDA y su detección temprana, en el mes en el que se acentúan las acciones que se llevan adelante a lo largo del año, en materia preventiva por conmemorarse el Día Mundial de lucha contra esta enfermedad.

“Una jornada muy positiva que tuvimos para renovar la información sobre el HIV/SIDA en esta comunidad originaria, recordar de qué se trata, sus formas habituales de transmisión, cómo puede prevenirse y concientizar sobre la importancia que tiene hacerse el test para la detección temprana”, comentaron desde la dirección del nosocomio de Fortín Lugones.

En este marco, los expositores pusieron énfasis en el uso del preservativo como el método más efectivo en la prevención, teniendo en cuenta que esta enfermedad se transmite también por las relaciones sexuales sin protección.

En ese sentido informaron que los preservativos “se entregan gratuitamente en el centro de salud y que deben usarse a lo largo de cada relación sexual, de principio a fin, ya sean vaginales, anales u orales” y aclararon que además “previene otras tantas enfermedades de transmisión sexual y es útil en la prevención de los embarazos no deseados”.

De modo didáctico explicaron la forma correcta de colocación y retiro del preservativo, al tiempo que los presentes pudieron formular preguntas para despejar dudas y recibir información asociada a la enfermedad, sus síntomas y tratamiento, respetando la diversidad sexual y los aspectos de la salud intercultural.

En la misma línea, dieron a conocer que otra manera de transmisión es de madre a hijos, en el momento del embarazo, parto o lactancia. Por lo tanto invitaron a las embarazadas en particular y a las demás personas presente a realizarse el test de detección rápida, el cual es sencillo, gratuito y dura pocos minutos.

En relación a ello, aludieron que el test posibilita no solo la detección temprana, sino también el acceso a un tratamiento oportuno y a la medicación necesaria para cumplirlo, y que así se pueda evitar que la enfermedad avance a fases donde la salud se vea seriamente comprometida.

“Cualquier persona que lo desee puede hacerse el test. Solo debe expresar la voluntad de hacérselo. Es absolutamente confidencial”, pusieron de relieve los profesionales.

