Charla en la FAEN: analizan el impacto de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana y el desarrollo del software

En la tarde de este viernes, el Salón Auditorio “Francisco Caballero” de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) fue escenario de una charla interactiva titulada “La IA y el futuro del código. Entre modelos de lenguaje y vibe coding”, organizada por la cátedra de Tecnologías de la Información de la Tecnicatura en Análisis y Diseño de Software.

La disertación estuvo a cargo del licenciado Alejandro Ávila, egresado de la UNaF, quien abordó el papel transformador que tiene la Inteligencia Artificial (IA) en distintos aspectos de la vida humana y profesional.

En su exposición, Ávila agradeció a la Universidad y a la Facultad por brindar un espacio para debatir sobre un tema de gran actualidad. “La charla tuvo como objetivo tratar de instalar un espacio de pensamiento respecto a cómo integramos todas estas herramientas en nuestra vida cotidiana, ya sea en cuestiones de ocio o entretenimiento, buscando aumentar la capacidad en nuestras actividades y mejorar la calidad de vida, que es el fin de toda tecnología”, expresó.

El licenciado destacó que, aunque hoy en día existen múltiples herramientas basadas en IA, muchas de ellas siguen siendo desconocidas fuera del ámbito especializado. Recordó que “hasta hace muy poco tiempo, se había instalado un pensamiento de que había que prohibir estas herramientas tanto en el estudio como en el trabajo, especialmente en áreas sensibles como la salud, pero hoy hay un paradigma totalmente distinto”.

En esa línea, señaló que “antes se decía que la IA no era confiable, y hoy hay un espíritu consciente en todo el público para decir: usemos esta herramienta, pero usémosla bien”. También enfatizó la importancia de la ética en el uso de estas tecnologías: “Es algo de lo que todos conocemos, pero no le hacemos mucho caso, al menos no como deberíamos. Entonces, esta charla buscó hacerle caso a la ética porque tiene que ver mucho con estas herramientas y su facilidad”.

La actividad generó un espacio de reflexión y análisis crítico sobre el rol de la Inteligencia Artificial en la actualidad, promoviendo un uso responsable, informado y ético de estas tecnologías emergentes.