Charlie Cox promete el Daredevil más oscuro: «Es increíblemente siniestro»

La cancelación de Daredevil en 2018 dejó a los seguidores del justiciero ciego con una historia inconclusa. Durante años, la posibilidad de un regreso parecía improbable hasta que Marvel Studios, tras la exitosa aparición de Charlie Cox en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, decidió darle una nueva oportunidad en solitario.

Así nació Daredevil: Born Again, una serie que, tras un complejo proceso de producción y cambios creativos, busca consolidar al personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con un enfoque renovado y una narrativa más oscura.

Un regreso con obstáculos

Originalmente concebida como una serie de 18 episodios, Born Again enfrentó una importante reestructuración tras la huelga de actores en 2023. Marvel revisó los seis episodios ya filmados y determinó que la propuesta inicial no funcionaba. En consecuencia, reemplazó a los showrunners Matt Corman y Chris Ord por Dario Scardapane, guionista de The Punisher.

Scardapane explicó a SFX que el material grabado tenía “puntos fuertes”, pero no se alineaba con lo que la serie representaba en su versión original. Ante este problema, Marvel tomó la decisión de hacer que Daredevil de Netflix fuera parte oficial del canon del MCU.

Para lograrlo, se rodó un nuevo episodio piloto que sirviera de puente entre la tercera temporada y Born Again, además de reestructurar los episodios ya grabados. También se optó por dividir la temporada en dos partes de nueve capítulos, en lugar del formato original de 18 episodios continuos.

Una historia que mira

al pasado sin repetirlo

El nuevo enfoque busca equilibrar la continuidad con la accesibilidad para nuevos espectadores. Scardapane detalló que no era necesario que el público viera la serie de Netflix para comprender Born Again, por lo que se retomó el plan original de Matt, Karen y Foggy de abrir su propio bufete de abogados. “Es un punto de partida fácil de entender: tres buenos amigos inician un negocio juntos”, afirmó el showrunner.

Además, según SFX, se realizaron cambios en la estructura narrativa para evitar largas escenas de introspección.

Scardapane aseguró que la serie de Netflix, aunque tenía grandes momentos, en ocasiones “eran dos personajes en una habitación hablando sobre qué significa ser un héroe”. Por ello, Born Again tendrá un ritmo más dinámico y se inspirará en clásicos del crimen neoyorquino como Los Soprano y King of New York.

Un Matt Murdock en crisis

Charlie Cox, quien vuelve a interpretar al abogado ciego, explicó a SFX que esta nueva etapa de Daredevil mostrará a un Matt Murdock más vulnerable. “Por primera vez, Matt está a la defensiva y reaccionando a los movimientos audaces de Kingpin”, afirmó el actor.

La revista afirma que, en esta temporada, el personaje cuestionará si sus acciones realmente sirvieron para mejorar la ciudad o si, por el contrario, generaron más caos.

El conflicto con Wilson Fisk, interpretado nuevamente por Vincent D’Onofrio, será central en la historia. Scardapane destacó que Kingpin logró consolidar su poder como nunca antes, en lo que describió como una “tragedia griega”.

Aunque evitó confirmar si el villano se postulará a la alcaldía de Nueva York, adelantó que hará “un movimiento audaz por el poder”.

Además de su enfrentamiento con Fisk, Matt enfrentará cambios en su vida personal. Cox reveló que la relación con Karen Page será distinta, mientras que el personaje iniciará un nuevo romance con Heather Glenn, interpretada por Margarita Levieva. “Lo interesante de esta relación es que ambos tienen visiones muy diferentes sobre lo que significa ser un vigilante”, aseguró el actor.

Más oscura, pero sin

perder identidad

Uno de los mayores temores de los seguidores era que, al trasladarse a Disney+, la serie perdiera su tono adulto. Sin embargo, Cox desmintió esa posibilidad y aseguró que la nueva entrega mantiene el espíritu violento y crudo de la versión de Netflix.

“Esperaba que la suavizaran mucho, pero no fue así en absoluto. Hay un par de escenas que me resultaron difíciles de ver, y eso nunca me había pasado antes”, afirmó.

Scardapane también enfatizó que, aunque la serie adopta un ritmo más dinámico, no sacrificará la profundidad de sus personajes ni el tono oscuro que la caracteriza. “Lo que estamos haciendo es alejar a Born Again del exceso de diálogo y darle más acción, pero sin perder su esencia”, explicó.

El futuro de Daredevil

en Marvel

SFX asegura que la reestructuración de Born Again es parte de un cambio en la estrategia televisiva de Marvel. Brad Winderbaum, jefe de Marvel Television, afirmó que el estudio busca desarrollar series con una continuidad más sólida en lugar de producciones limitadas.

“Queremos crear programas con una cadencia anual, que funcionen como estudios de personajes a largo plazo”, detalló Winderbaum.

Con una segunda temporada ya en desarrollo, Daredevil se posiciona como una pieza clave en el futuro del MCU. La revista concluye afirmando que, su regreso busca establecer una nueva era para el “Hombre sin Miedo” en el universo televisivo de Marvel.