Charly Alberti reveló cuál fue la legendaria canción que compuso su padre: «Me enteré como a los 18 años»

Este domingo, Charly Alberti estuvo invitado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, conducida por Juana Viale, e hizo una impactante confesión. Todo comenzó mientras repasaban en pantalla algunas de las míticas fotos y momentos de Soda Stereo y la anfitriona lo sorprendió con una pregunta: “¿Tu papá compuso “El elefante trompita”?.

“¡No! ¿De verdad?”, intervino Eugenia Tobal, otra de las invitadas, ante semejante revelación. A lo que el músico respondió: “Sí, nunca me lo dijo, me enteré como a los 18 años”. Y, acto seguido, explicó: “Él era un músico de jazz, con todo lo que conlleva eso, prestigioso, baterista, La Jazz Casino, todavía hay gente que viene y me dice: ´No, porque tu papá, la Jazz Casino…´”. Bueno, y la cuestión es que nada, hizo ‘El elefante Trompita’”. “Ahí se dio cuenta que el jazz no era, era ‘El elefante trompita’”, acotó divertido Alejandro Lerner.

“Pero, ¿sabés que no lo grabó él? Se la hizo grabar a un amigo. A él le daba vergüenza. Y yo me enteré a los 18 años más o menos”, señaló Alberti. “¿Pero te lo contó él?”, le preguntó entonces Juana. “¡Sí! Y le dije: ´¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¡Lo cantaba en el colegio yo!´. Ahora creo que los artistas podemos ser mucho más amplios y podés hacer muchas más cosas”, finalizó Charly.

A fines de 2020, el baterista se había referido a los pseudo-homenajes y biografías que, según él, se realizan para lucrar con el grupo. “Hay mucha banda tributo disfrazándose de nosotros, usando nuestros videos en vivo, hay gente que escribe libros llenos de falacias y la gente dice: ‘No, salió en el libro de tal’. Es todo mentira y está lleno. Entonces, lo que nosotros decidimos con Zeta y con Laura, la hermana de Gustavo, es que tenemos que ser los protectores de nuestra historia. Ella, principalmente, con la parte solista de Gustavo en la que nosotros, obviamente, no participamos. Y nosotros, con Zeta, tenemos que ser guardianes de la historia de Soda Stereo. Porque van a pasar muchas cosas y preferimos contarlas nosotros a que las cuente otro”, había dicho en diálogo con Cecilio Flematti en La Uno Fm 103.1.

Por otra parte, este sábado Juana reveló más detalles de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand”, recordó, para quienes todavía no estaban al tanto. “No se imaginan el programón que tenemos”, prometió, sin develar la intriga, aunque dio algunos detalles de la ingeniería del retorno: “Vamos a estar juntas. Ellas comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado. Poneme un banquito y yo soy feliz”; bromeó en referencia al natural segundo plano que la espera. “Me adacto (sic). Siempre me adacto”, agregó reforzando el furcio y con una sonrisa con la que ya empezaba a palpitar el encuentro con su abuela.

Cabe recordar que la última aparición en pantalla de La Chiqui había sido a finales de agosto, cuando su nieta había viajado a Europa y no pudo conducir el programa debido al aislamiento que en ese momento debían cumplir aquellos que regresaban del exterior. En aquella ocasión, Mirtha y Juana tuvieron una divertida charla vía webcam, donde la actriz le trasmitió sus buenos deseos para su regreso a la conducción.

