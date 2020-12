Charly García pasó la Nochebuena junto a la familia de Gustavo Cerati

Compartir

Entre bajas de último momento, colados, relaciones tensas y temas espinosos, la organización de la cena de Nochebuena suele ser un tema estresante. Algunos prefieren cerrar filas en el núcleo familiar y otros van más allá de los lazos sanguíneos y abren la puerta a amigos, vecinos y compañeros de vida. Esto último ocurrió con la familia de Gustavo Cerati, que recibió a Charly García y los suyos, en un encuentro de la más alta realeza del rock nacional. Así lo compartieron Benito, hijo mayor de Cerati con la modelo chilena Cecilia Amenábar, y Laura Cerati, hermana de Gustavo, para delicia de los fanáticos de ambas estrellas en todo el continente.

Laura Cerati mantiene vivo el recuerdo de su hermano en Instagram, publicando imágenes inéditas y comentarios sentidos, como un adorable puente entre el ídolo y sus fans. En este caso, se permitió regalar un presente navideño, mostrando a su madre, Lilian Clark, bailando entusiasmada al compás de la música electrónica, con pasos acompasados y agitando su vestido floreado. De fondo se escucha su voz “¡Vamos, vieja!”, mientras la alienta y la muestra en primer plano. De repente aparece su sobrino Benito, que la acompaña con bailes y aplausos, hasta que la cámara hace zoom hacia un sofá desde el que emerge la silueta inconfundible de Charly García, quien con un gesto divertido saluda a cámara.

Por su parte, Benito compartió otra secuencia del baile en sus historias de Instagram, en la que mira a cámara sugerente, como anticipando que lo que se viene no tiene desperdicio. Luego, en un plano más general, se ven a algunos invitados en el jardín de la casa. Después de un paneo, la cámara toma a Lilian que se acerca con paso firme al sillón en el que está el músico. Con una sonrisa, Charly detecta la cámara y aplaude al ritmo electrónico de la canción.

Pero allí no terminó el álbum navideño conjunto de los Cerati y los García. Con el título “Próspero”, Benito documentó la reunión con una foto para la posteridad. Naturalmente, Charly y Lilian ocupan el centro de la foto, apoltronados en un cómodo sillón. De pie el resto de los asistentes, entre los que pueden verse a su tía Laura y sus hijas. Del lado de Charly aparecen su novia, Mecha Iñigo, y su hijo Migue, nacido de su relación con María Rosa Yorio.

Las publicaciones fueron celebradas por los fanáticos de Gustavo y Soda, quienes tienen un particular cariño y admiración por Lilian. La fortaleza con la que transitó la internación de su hijo luego del accidente cerebrovascular que sufrió en 2009 en Venezuela y su posterior fallecimiento el 4 de septiembre de 2014 generó una empatía con los fanáticos, que la adoptaron como una abuela. Sus dotes histriónicos tampoco son novedad, y ya fueron revelados tanto en la biopic sobre su hijo que produjo National Geographic como en Could’ve been, el videoclip de Zero Kill, la banda que lidera su nieto Benito.

Charly García y Gustavo Cerati, dos de los músicos más importantes del rock argentino, transitaron sus carreras con mutua admiración aunque pocas veces se dieron el gusto de compartir sus genialidades musicales. Cuando más cerca estuvieron fue a finales de los ’80 con el proyecto Tango 3, el supergrupo que también integró Pedro Aznar que quedó trunco y del que Charly rescató el tema “No te mueras en mi casa”, para su álbum Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Desde entonces, compartieron ocasionalmente escenarios, camarines. A seis años del fallecimiento de Gustavo, el destino los volvió a cruzar en la víspera de Navidad.

