«Che Cristina»: la reacción de Milei a la sanción de EEUU contra la expresidenta

El presidente Javier Milei se hizo eco de la sanción que Estados Unidos impuso contra la ex mandataria Cristina Kirchner por «participación en corrupción significativa» y le dedicó en sus redes sociales un «Che Cristina».

De esa forma, Milei eligió aludir a Fernández de Kirchner del mismo modo en que la ex mandataria suele hacerlo en sus frecuentes intervenciones en las redes sociales.

En su publicación, Milei adjuntó una nota del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que se designó a Fernández de Kirchner y a su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por su «participación en importantes casos de corrupción».

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció hoy una sanción a la ex presidenta y a De Vido por su «participación en corrupción significativa», lo que les impide ingresar a ese país.

Según el comunicado firmado por Rubio, ambos ex funcionarios «abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares del gobierno argentino».