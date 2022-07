Chechu Bonelli y su marido tomaron una decisión drástica y se van del país

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Chechu Bonelli y el ex futbolista Darío Cvitanich junto con sus hijas Lupe de nueve y Carmela de seis dejarán el país y se irán a vivir a Estados Unidos. La modelo, que acaba de perder a su papá, está embarazada.

“Famosa, muy famosa ella como él, están proyectando ya su viaje para instalarse de forma definitiva”, dijeron en el enigmático de Socios del Espectáculo y luego aclararon que se trataba de la modelo y periodista deportiva. “En principio van a Miami. Van a viajar el mes que viene, en agosto, o sea que ya está todo encaminado”.

Aunque no se saben detalles del proyecto que los lleva del otro lado del hemisferio, dieron a entender que es por cuestiones laborales del ex Banfield. “Encaran nuevos rumbos con Darío, quien ya había hecho la carrera de Director Técnico, y que se retiró del fútbol como jugador. Ella, que es figura de ESPN, terminaba su contrato ahora, a fin de mes, y la habían contactado para renovárselo porque estaban súper contentos con ella. Pero bueno… dio la noticia de que se va a vivir afuera”.

No es la primera vez que la familia decide asentarse en el exterior. Durante muchos años vivieron en México, incluso fue tal la devoción de ella por Virgen del mencionado país, Guadalupe, que le sirvió de inspiración para bautizar a su hija mayor.

Hace dos días Cecilia, como es su verdadero nombre, usó sus redes para contar cómo transitaba su embarazo, a la vez que se despedía con tristeza de su papá. “Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar. Estos últimos 3 meses fueron durísimos. Sucedieron tantas cosas”, comenzó.

Luego, contó: “Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras. Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran, aunque no sea fácil. Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar”.

“Tengo muchas novedades para contarles. Se vienen cambios lindos, pero eso se los contaré más adelante”, agregó sin dar demasiados detalles, seguramente refiriéndose a la noticia que en las últimas horas salió en Socios del Espectáculo.

Al anunciar su embarazo hace aproximadamente un mes, dijo que no la pasó bien al principio: “Hace un tiempito nos enteramos junto a Dari que íbamos a convertirnos en papás de nuevo. La noticia nos puso así de felices, pero a la semana de enterarnos me agarro COVID y ahí empecé a sentirme muy mal; se mezclaron las sensaciones del covid con las del embarazo y les confieso que no la pase nada bien”.

“¿Si tenía miedos? ¡Claro que si! Pero siempre traté de confiar en los médicos y en Dios. Las nenas se enfermaron y luego yo caí con bronquitis ¡Y después también le agarró a Carme! Los inviernos son duros, pero aquí estamos, felices de poder compartir con ustedes que se agranda la familia Cvitanich Bonelli”, recordó.

En ese momento había compartido un video en el que mostraba el resultado positivo del test de embarazo y cómo le comunicaba la llegada del bebé a sus hijas. “Mamá y papá les tenemos que contar algo a ustedes dos. Es una muy linda noticia. Mamá tiene que hacer reposo porque Carmela y Lupe van a tener un hermanito o hermanita”, se la escucha y mientras la mayor sontió, la menor de ella se puso a llorar, hasta que ante la incertidumbre, tras un abrazo de su mamá, logró entusiasmarse con la buena nueva.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp