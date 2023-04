Checo Pérez ganó en Bakú la primera Sprint de la temporada

Checo Pérez dio el primer golpe del fin de semana al llevarse el sprint del Gran Premio de Azerbaiyán y vencer en la carrera de 17 vueltas a Charles Leclerc, quien no pudo con el ritmo de los Red Bull y terminó por cruzar en la segunda posición.

El mexicano tuvo un buen inicio y a pesar de no lograr pelear la posición a Charles Leclerc, sí se mantuvo detrás de él y evitarse problemas con el resto del pelotón.

Sin embargo, la carrera se vio condicionada con la entrada del Safety Car después de que Tsunoda perdió su neumático en plena primera vuelta –debido a que le dio al muro-.

El coche de seguridad se mantuvo durante cuatro giros y Checo Pérez no le dio respiro al del equipo de Maranello al pegarse en la pista y aprovechar la habilitación del DRS.

En la octava vuelta Checo abrió su ala trasera y con una buena maniobra le ganó la parte interna de la primera curva y con ello apoderarse del primer puesto.

Charles Leclerc intentó recuperar la posición, pero la superioridad del RB19 en los sectores 1 y 3 fueron claves. El de Ferrari no fue capaz de acercarse al tapatío, ni con la habilitación del DRS, por lo que perdió distancia con el correr de las vueltas.

Con nueve giros por delante en Bakú, Checo Pérez tuvo un manejo preciso, se mantuvo a distancia de Charles Leclerc, quien por más que pisó el acelerador no pudo evitar alejarse del mexicano.

Checo tuvo la victoria en el bolsillo con cuatro vueltas para finalizar la carrera, ya que Charles se alejó a más de dos segundos, mientras que Max Verstappen, tampoco presionó al de Ferrari y decidió asegurar el tercer lugar.

Al final del día el de Guadalajara se quedó con los ocho puntos otorgados este fin de semana y llegó a 64 puntos en el campeonato mundial de pilotos, mientras que Verstappen terminó con 75 unidades y en la tercera posición la temporada se mantuvo Fernando Alonso, quien terminó con 48 después de sumar tres más al final de la carrera.

