Chelsea, hundido en 6 minutos: dos goles y una expulsión que sellaron la derrota ante Flamengo

Flamengo dio otro de los grandes golpes en el Mundial de Clubes tras remontar el partido ante Chelsea para llevarse una victoria 3-1 que lo coloca a un paso de los octavos de final. El elenco brasileño dio vuelta el marcador en tres minutos y los ingleses sumaron una expulsión tres minutos más tarde.

Una falla increíble le había permitido a Joao Pedro escaparse y poner al Chelsea 1-0 en el marcador cuando todavía no se habían disputado los primeros 15 minutos del juego en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Flamengo había dado algunas señales de lo que podría pasar, pero los de la Premier League de repente perdieron el control en la segunda parte.

En apenas seis minutos, los brasileños revirtieron el juego y vieron cómo Nicolas Jackson se iba expulsado en los Blues. A los 61 minutos, Wesley cruzó toda el área con un centro que encontró en soledad la cabeza de Gonzalo Plata: el ecuatoriano sacó una brillante asistencia al segundo palo para que Bruno Henrique solo deba empujarla ante la floja reacción del arquero Robert Sanchez.

El delantero de 34 años, que puso en ese instante el 1-1, había ingresado apenas cinco minutos antes desde el banco de suplentes para ocupar el lugar del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Los de Enzo Maresca sintieron el golpe, a punto tal que tres minutos más tarde sufrieron otro tanto: un córner pasado encontró al propio Bruno Henrique con salto magistral ante la débil marca de Malo Gusto. El atacante sacó un pase de cabeza al segundo palo para la irrupción del experimentado Danilo, quien se lanzó con su pie en el aire para tocar la pelota rumbo al 2-1.

Esta ráfaga todavía tenía un capítulo más: la insólita expulsión de Jackson. El atacante senegalés de 24 años había saltado a la cancha en lugar de Liam Delap a los 64 minutos, pero su aporte se extendió por tan solo 180 segundos: a los 67 le dio un brutal planchazo en la canilla al defensor Ayrton Lucas durante una disputa del balón en mitad de cancha. El árbitro salvadoreño Iván Barton Cisneros no dudó y sacó inmediatamente la tarjeta roja.

Luego de esos minutos frenéticos, el elenco dirigido por Filipe Luis se asentó como el dominador del encuentro, pese a los intentos de encontrar el empate del conjunto londinense. De hecho, a poco del final, el Mengao volvió a dar otra muestra de autoridad. Gonzalo Plata y Wallace Yan llegaron al área por medio de una pared, el ecuatoriano remató, pero el balón quedó en los pies del juvenil, que no dudó a la hora de definir y estableció el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el equipo brasileño se posicionó como el líder del Grupo D con seis puntos y quedó a un paso de la clasificación a los octavos de final del certamen. Por su parte, los Blues quedaron con tres unidades, gracias a la victoria que consiguieron en el debut frente a Los Ángeles FC. Cierran la zona el conjunto estadounidense y el Esperance de Túnez, que se enfrentan entre ellos.

En la próxima fecha, Flamengo deberá enfrentarse a Los Ángeles, al mismo tiempo que el Chelsea se medirá con el Esperance, el martes 24/6 desde las 22 (hora de Argentina), en lo que será la última jornada de la fase de grupos.

Con la mira puesta en la siguiente instancia, el elenco brasileño deberá prestarle especial atención al Grupo C, que conforman Boca Juniors, Bayern Múnich, Benfica y Auckland City, ya que la disposición de los cruces indica que el primero de cada zona se enfrentará con el segundo de la otra y viceversa.