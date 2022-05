Compartir

Linkedin Print

He visto en varias oportunidades a alumnos de diferentes colegios deambular por las calles de la ciudad con el uniforme del colegio puesto, no entiendo dónde están los padres y los directivos de los establecimientos que no controlan que los chicos ingresen porque es un peligro que anden por la calle, cualquier cosa les puede pasar.

Compartir

Linkedin Print