Chile denunció a Ecuador ante FIFA por falsa nacionalidad de Byron Castillo

La Federación Chilena afirma que hubo “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad”.

La Federación de Fútbol de Chile, mediante su abogado, el brasileño Eduardo Carlezzo, presentó este jueves un recurso legal ante la FIFA por el caso del jugador Byron Castillo, quien representó a Ecuador en partidos contra La Roja por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

“Enviamos a la Comisión Disciplinaria de FIFA una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador”, señaló este jueves la ANFP en un comunicado oficial.

El defensor, que juega en el club del Barcelona de Guayaquil, es protagonista de un polémico caso de posible irregularidad en la selección de Ecuador.

Según consignó un juicio en ese país, se determinó que el futbolista en realidad es colombiano, nacido en Tumaco, una ciudad de Colombia.

“Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento”, dice el comunicado.

“Además, una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, destinada a aclarar las irregularidades existentes en los registros de jugadores ante esta federación, concluyó que el jugador era colombiano”, añade la nota.

Así las cosas se abrió la opción de que todos los encuentros en los que participó Castillo con Ecuador en las Eliminatorias sean dados por perdidos bajo el concepto de “alineación indebida”.

Hay que recordar que las Eliminatorias a Qatar aún no han concluido en Sudamérica, ya que aun está pendiente un partido por disputar, el de Brasil contra Argentina que fue suspendido por incidentes y que se jugaría el 23 de septiembre.

Además, el repechaje donde jugará una selección sudamericana, en este caso Perú, para acceder al Mundial 2022 se llevará a cabo en junio, por lo que el proceso que define a los países que irán a Qatar aún no está del todo cerrado.

