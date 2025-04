Chile: lo que era un partido de fútbol por Copa Libertadores se transformó en una tragedia

Locura total en Santiago de Chile en el partido entre el local y el equipo brasileño. Las víctimas tenían 13 y 18 años.

Lo que era un partido de fútbol por Copa Libertadores en Santiago de Chile se transformó en una tragedia, empañando totalmente el Colo Colo vs. Fortaleza por el grupo E. Dos muertos, heridos e invasión de la hinchada local que suspendió el encuentro. La Conmebol informó pasadas las 12 que el partido estaba cancelado. El conjunto chileno se expone a duras sanciones.

Todo comenzó en la previa, con incidentes en la hinchada local tratando de ingresar al estadio. Corridas, avalancha y dos personas que, según informaron las autoridades locales, fueron aplastadas por una reja. Hay una versión que indica que un camión hidrante policial los habría atropellado luego del aplastamiento. Algunos detenidos por los carabineros, heridos (sin un número establecido) y las lamentables muertes de dos jóvenes (serían de 18 y 13 años) en medio de un clima caótico en el Monumental y alrededores.

El partido se inició a pesar de todo eso. Y, cerca de la media hora del ST, la barra local logró romper uno de los acrílicos del escenario para invadir el campo de juego, ya enterados de la muerte de dos hinchas. En señal de protesta, ingresaron para parar el match por lo sucedido, con cánticos también hacia los efectivos de seguridad. Los visitantes se fueron rápidamente a la zona de vestuarios y los jugadores locales trataron de calmar a sus propios fanas.

Una vez decretada la evacuación de la cancha para que el público se retirara, los hechos de violencia continuaron en las afueras entre los carabineros y los simpatizantes de Colo Colo. ¿Qué medidas se tomarán en lo inmediato y a futuro?

«La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuación del partido entre Colo Colo (CHI) y Fortaleza (BRA) por la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025, dicho encuentro queda cancelado. Asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que todos los procesos establecidos en el Manual de Clubes fueron seguidos, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Todas las informaciones de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio serán enviadas a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol».

Por otro lado, avanza la investigación de las muertes. “Aproximadamente a las 18.30, un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para luego, posteriormente, ingresar al estadio Monumental. Es en ese contexto que el personal de control de orden público realiza distintas maniobras con el objetivo, principalmente, de que estas personas no pudieran ingresar. Se produce una estampida que implica la caída de una reja y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación en el deceso”, explicó el fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Mores.

«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Necesito ayuda legal. Esto no va a quedar así. Hay una familia destruida», declaró la hermana de una de las víctimas. «Venía con entrada en mano, con su carnet. No es que se iban a pasar. Venían con la entrada con sus dos amigos. los carabineros les echaron la culpa a ellos, que por ellos los atropellaron. No sé mucho los detalles».

El comunicado

de la Conmebol

«La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de dos hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental antes del inicio del partido entre Colo Colo y Fortaleza Esporte Clube. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Acompañamos en este difícil momento».