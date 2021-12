Chile: Ramón Fernández se despidió del O’higgins de Rancagua

Compartir

Linkedin Print

El formoseño Ramón Fernández fue el segundo jugador que más minutos sumó en O’Higgins en el Campeonato Nacional 2021. Fue también, con cuatro goles, el cuarto artillero del «Capo de Provincia» en el certamen, que fue el último que jugó con la camiseta celeste de los rancagüinos.

A través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram, el talentoso «10» nacido en Formosa se despidió del equipo donde tuvo tres ciclos. «Me despido con la frente alta, agradecido de su gente, de mis amigos y de mi familia», dice la primera parte del escrito del jugador surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata.

«Dejé todo, me hubiera gustado ser campeón, pero por algo pasan las cosas. Vamos por otro desafío, por algo nuevo», agregó Fernández, quien jugó más de 200 partidos en O’Higgins.

¿Tuvo más palabras el ex Universidad de Chile y Colo Colo? Sí. «Gracias por siempre Rancagua, soy un hincha más desde que el primer día que me puse esta camiseta», cerró Fernández, quien debe buscar otro club para continuar con su carrera.

El texto completo: Con mucha tristeza me despedido de esta camiseta de este club con la frente en alta y agradecido de su gente, de mis amigos Rancaguinos y de mi familia @mmaarroo @valen.f.f.14 deje todo , me hubiera encantado ser campeón con ohiggins ! Pero por Algo pasan las cosas!!Vamos por un nuevo desafío, por algo nuevo gracias por siempre Rancagua ! Soy un hincha más desde el primer día q me puse esta camiseta!!

Everton, el posible destino

Everton de Viña del Mar aseguró su permanencia en Primera División para la próxima temporada. Pese a la caída por 1-0 contra Deportes Melipilla, los otros resultados que se dieron en la jornada evitaron cualquier riesgo de descenso de los «Ruleteros» en la última fecha, por lo que ya empiezan a planificar la próxima temporada, donde deberán jugar Copa Libertadores y en la que pretenden contar con un exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile.

Se trata de Ramón Fernández, quien termina su contrato con O’Higgins al final de la temporada y todo indica que no continuará en el «Capo de Provincia». Por ello, en conversación con El Mercurio de Valparaíso, el volante creativo se refirió al supuesto interés que tienen de él desde el Estadio Sausalito.

«Voy a ser sincero, con el único que he hablado de Everton es con mi amigo ‘Julito’ Barroso, pero contactarme, en serio, hasta ahora nadie. Mi representante es Sergio Morales y justo esta semana tenemos reunión y él sabrá qué intenciones hay, si es verdad o si es mentira», señaló el argentino nacionalizado chileno.

En ese sentido, el jugador que está próximo a cumplir 37 años manifestó que «obviamente el desafío de la Copa Libertadores es importante, tengo esta semana reunión y ahí veré qué puedo hacer, pero me encantaría. Creo que para mí sería un cambio de aire importante, que es lo que estoy necesitando y Everton es un gran club, me encantaría ir, con mayor razón si están jugando torneos internacionales».

Por último, el volante creativo reveló la importancia que tiene el «Almirante» en una eventual decisión de partir al cuadro «Oro y Cielo», ya que «yo jugué con Julio Barroso en O’Higgins el año 2012 y después volvimos a ser compañeros nuevamente en Colo Colo, así que mantenemos un vínculo y somos muy amigos».

Compartir

Linkedin Print