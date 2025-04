«Chiqui» Tapia: «¿Competitividad? Central Córdoba le ganó a Flamengo»

Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, defendió como nunca antes el formato de los torneos del fútbol argentino. Cuestionado desde diversos ámbitos, el torneo Apertura se juega con dos zonas de 30 equipos.

En una distendida participación en un programa de un canal de streaming (en la señal Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat), el dirigente expuso sus argumentos. Salió al cruce de los que cuestionan la cantidad de equipos en la Liga Profesional y reivindicó el sistema que provoca revuelo en los últimos largos años.

“Yo también pregunto por qué quieren 20 equipos. Algunos te dicen que es porque en Europa se juega así, pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, los formamos nosotros”, fue uno de los argumentos de Tapia, que estableció el análisis en el rol inicial en el fútbol argentino.

Rechazó la teoría de que un certamen con menos conjuntos le permitiría dar un salto de calidad al fútbol local. “¿De a cuántos se juega el Mundial de Clubes éste? La Champions, ¿con cuántos equipos se juega? El Mundial próximo, ¿con cuántos equipos se juega? Somos formadores, son 10 equipos más en primera y si en un plantel hay 30 jugadores, son 300 más que pones en vidriera en la liga local”, fue el curioso argumento.

Al mismo tiempo, hizo una extraña comparación, en el túnel de la historia. “Torneos de 30 equipos hubo desde el 76 hasta el 86, se jugaba el Metropolitano y el Nacional, salimos campeones en el 78, en el 86 y en 2022 con más de 20 equipos”.

La Liga Profesional se presenta en esta etapa del año con el llamado torneo Apertura. Los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a los octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera, se otorgarán cupos a las Copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón, que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Tapia también fue enérgico en referencia al nivel de los clubes brasileños, que monopolizan los títulos de la Copa Libertadores desde 2019. “¿Competitividad? Central Córdoba le ganó a Flamengo y fue su primera derrota en el Maracaná por la Libertadores… Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todos, como lo hacen”.

El dirigente, al mismo tiempo, sugirió que ajustó el programa de encuentros para ayudar a las entidades en sus participaciones en el exterior. “Hicimos un calendario con 10 partidos menos en la liga local priorizando la Libertadores y la Sudamericana para que a los clubes les vaya bien”.

Y dejó otras

frases punzantes:

La responsabilidad. “A veces hablan y se callan lo que les conviene. Si van a hablar, que hablen todos, no me echen la culpa a mí. No los puse yo a los 30 equipos. ¿Desde el 2017 hay 30 equipos? No. El año pasado se suspendieron los descensos sí, pero porque lo vinieron a plantear los clubes y nosotros lo creímos conveniente».

Más de los descensos. «Me hago responsable porque soy el presidente, pero siempre actuamos en consecuencia de lo que me plantean los dirigentes del fútbol argentino, no sale de mí. También decían ‘Barracas se va al descenso’, el año pasado estaba 12, 14 puntos arriba y decían que sacábamos los descensos por eso. Mentira».

Messi en 2026. «Ojalá. Depende de él, de cómo se siente, cómo esté. Todos queremos que lo juegue. Yo en particular, me gustaría mucho que siga rompiendo récords y que le dé la posibilidad a los argentinos y por sobre todo a la selección y sus compañeros de verlo en el próximo Mundial».

La última vez que vio a Diego Maradona. “Fue cuando cumplió años y fuimos a saludarlo a la cancha de Gimnasia con (Marcelo) Tinelli, que era el presidente de la Superliga. Nos fuimos y después lo hablé con Marcelo. Pero a mis hijos y seres queridos les dije: ‘Me parece que esta es una de las ultimas veces que voy a ver a Maradona vivo’. No sé por qué me agarró esa sensación, si cuando lo toqué o lo abracé. No lo vi bien, lo vi muy desmejorado. Juro que me fui con esa sensación de que era la última, se los dije a mis hijos y a algunos amigos también».

Franco Mastantuono. “Hoy, ¿no es la figura de River? Y tiene 17 años. Podría haber ido a jugar el Sudamericano Sub 17 y no lo hizo para quedarse a jugar en River. Pero tiene ¡17 años! y juega con una altura y un nivel. Yo creo que River ya debe haber tenido ofertas por este pibe, seguramente”.