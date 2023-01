Chiqui Tapia se reunió con Mascherano y lo ratificó como entrenador de la Sub20

El presidente de la AFA recibió al Jefecito en el predio de Ezeiza y confirmó que el ex jugador seguirá al frente del seleccionado juvenil

La selección argentina sufrió un duró revés en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Colombia. A pesar de contar con varias jóvenes figuras del fútbol local y bajo la conducción de un histórico del combinado nacional como Javier Mascherano, el equipo sólo ganó un partido en la fase de grupos y quedó eliminado del Hexagonal final que otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría a jugarse en Indonesia.

Una vez que terminó el encuentro ante el conjunto local, que se quedó con el triunfo por 1-0 y decretó el adiós de la Selección del certamen, el DT fue muy autocrítico y puso en duda su continuidad al frente de las juveniles. “No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo”, declaró tras el duelo ante el combinado cafetero. “Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”, agregó Masche.

En la mañana del domingo, una vez que la delegación argentina pisó suelo argentino tras su participación en el torneo sudamericano, Chiqui Tapia recibió a Mascherano en el predio de la AFA en Ezeiza y, luego de una reunión, ratificó en el cargo a quien supo ser un emblema de la Selección y que ganó la medalla de oro olímpica en dos ocasiones.

“Hoy (por ayer) estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, publicó el presidente de la AFA en su cuenta de Twitter.

En la foto que subió Tapia se lo puede ver a él desayunando junto al entrenador de la Sub 20, uno de sus ayudantes y a Bernardo Romeo, el coordinador de selecciones juveniles que tiene la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, y a pesar de no haber logrado el objetivo inicial de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará entre próximo 20 de mayo al 11 de junio en el país del sudeste asiático, lo mismo que ocurrió con las tres plazas en juego para ser parte de la lista de seleccionados que estarán los Juegos Panamericanos Santiago 2023 -se jugarán del 20 de octubre al 5 de noviembre en la capital-, Mascherano seguirá al frente del proyecto que lo tiene como líder de la Sub 20.

Luego de la eliminación, el DT analizó el rendimiento de su equipo en el torneo en el que sólo pudo vencer a Perú (1-0) y en el que perdió ante Paraguay (1-2), Brasil (1-3) y ante Colombia por la mínima diferencia en el último encuentro de la zona.

El entrenador asumió la responsabilidad por la eliminación de su equipo. “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación increíble y está claro que el que ha fallado soy yo, en no poder transmitirles la confianza y tranquilidad que ellos saben, como me lo demostraron en todo el proceso”, confesó en tierra colombiana.

“Nunca llegamos al nivel que podíamos llegar, este equipo puede jugar muchísimo mejor, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”, agregó en relación a la oportunidad de que tuvo de dirigir a futbolistas con proyección internacional como Nicolás Paz -milita en las inferiores del Real Madrid-, Máximo Perrone -recién adquirido por el Manchester City-, Facundo Buonanotte, quien jugará en el Brighton y sólo pudo estar unos minutos en cancha en el primer partido tras recibir un duro golpe en la columna, y otros jugadores del medio local como Ignacio Maestro Puch, Gino Infantino y Julián Fernández.