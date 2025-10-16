Chiquito Romero se despidió de Boca: «Disfrute mucho de este club»

El arquero rescindió su contrato con el Xeneize y jugará hasta fin de año en Argentinos. «Algún día volveré», aseguró.

Romero cerró su etapa en Boca y continuará su carrera en Argentinos Juniors, club que buscó hacerse de sus servicios hasta fin de año ante la lesión ligamentaria de Diego ‘Ruso’ Rodríguez.

Chiquito rescindió este martes el contrato que lo unía al Xeneize y, al dejar el predio en Ezeiza, se despidió de los hinchas con un profundo repaso por su etapa en la institución.

«Disfruté muchísimo. Me voy del club con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en mi casa. Riquelme es el presidente del club, pero para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba», contó el ex Manchester United.

Al hablarle directamente al público de Boca, Romero recordó su pelea con un plateista luego de la derrota en el Superclásico jugado en La Bombonera en septiembre de 2024.

«Se me fue la cabeza

con un plateista y fue

la sentencia para mí»

«El mensaje al hincha es de agradecimiento. Al día de hoy, cuando me cruza por la calle me sigue tratando excelente. Por una desgracia, un día se me fue la cabeza con un plateista y prácticamente fue la sentencia para mí en este club», sentenció con crudeza sobre aquel polémico momento.

«Cuando mucha gente decía ‘Romero está acabado’, les demostré que no estaba acabado. Ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors y van a ver que al Bicho le va a ir bien», se envalentonó de cara a su futuro próximo. Y más allá de haber permanecido casi un año sin sumar minutos, aseguró: «No es un chau, es un hasta luego. Algún día volveré a Boca».

Lo cierto es que este movimiento responde a la grave lesión que tuvo Diego Ruso Rodríguez el pasado fin de semana en la derrota ante Defensa y Justicia, que significó una baja muy sensible en el arco del elenco de La Paternal y que será operado este sábado. Se espera que haga su regreso a mediados del próximo año

Inicialmente, parecía que el Bicho no iba a poder incorporar a Chiquito para reemplazar al ex-Independiente y solo sería sumado para la Copa Argentina, dado que Rodríguez había disputado más del 70% del Torneo Clausura. Sin embargo, AFA autorizó su inscripción ya que ese porcentaje del torneo no se cumplió como consecuencia de la existencia de los pPlayoffs.

De esta manera, el futbolista con pasado en Manchester United, Mónaco, Sampdoria, AZ Alkmaar, entre otros, está habilitado para jugar tanto el campeonato local como la copa. Incluso, Diez podría plantearse ponerlo de titular este viernes ante Newell’s, aunque la única traba es su inactividad: su último partido fue un 0-0 frente a Huracán con la casaca de Boca en noviembre de 2024, casi un año parado.

Su situación en el Xeneize fue bastante turbulenta. Aunque fue el héroe de la Copa Libertadores en 2023, en la que el elenco azul y oro llegó a la final superando todas las fases por penales, desde aquella pelea con un plateísta tras la derrota 1-0 contra River en La Bombonera en septiembre de 2024, que le valió dos partidos de suspensión. Luego, se le intentó encontrar salida, pero se quedó en Boca como cuarto arquero por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.