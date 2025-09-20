Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Un conductor atropelló a tres amigos músicos en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, provocó la muerte de dos de ellos y huyó del lugar junto a su acompañante. A cuatro meses del hecho, el joven que manejaba la camioneta fue encontrado y detenido este viernes.

El acusado es Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, de 28 años, quien se mantuvo prófugo más de 120 días. Está imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a las víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

El accidente ocurrió el 19 de mayo pasado cerca de las 23, sobre la avenida 520, entre las calles 161 y 163. Axel Geremías Martínez, de 31 años, y Franco Agustín Giampieri, de 33, iban caminando junto a Esteban Acosta (35) por el borde de la avenida. Este último arrastraba una moto mientras acompañaba a los otros a la parada del colectivo, tras un ensayo musical.

De repente, una Ford Ranger blanca, que llevaba chapa patente melliza, los embistió de atrás y los arrastró varios metros. Tras el impacto, los ocupantes de la camioneta tomaron unos bolsos y escaparon corriendo, dejando el vehículo abandonado. Así lo contaron testigos y así se corroboró luego en la investigación a través de un video registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Minutos después, al llegar al lugar, la Policía halló a Martínez y a Giampieri sin vida sobre el asfalto y la vereda. Acosta, en tanto, estaba inconsciente y gravemente herido, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn.

La investigación estableció a Duarte como conductor. Los peritos detectaron que la camioneta Ford Ranger presentaba adulteraciones en la numeración del chasis. Durante los meses posteriores, investigadores de la DDI La Plata trabajaron con testimonios y cámaras de seguridad, hasta conseguir pruebas que derivaron en una orden de detención y allanamiento al domicilio del sospechoso.

Fueron a buscarlo, pero ya se había fugado. También había dejado de concurrir a los lugares en los que se lo encontraba habitualmente.

La búsqueda continuó hasta que finalmente terminó cuando los efectivos identificaron a Duarte oculto en la zona de 18, entre 33 y 34. Con esa información, hoy montaron un operativo y esperaron varias horas hasta que lo observaron caminando hacia un auto BMW negro.

Cuando lo abordaron, Duarte trató de escapar otra vez: salió corriendo, pero no llegó lejos: fue interceptado y reducido. Le secuestraron teléfonos, anotaciones y el vehículo. Luego, lo trasladaron a la celda donde espera para ser indagado mañana por el fiscal a cargo del caso, Fernando Padován, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de La Plata.

Las víctimas fatales eran reconocidos músicos de La Plata y amigos de toda la vida: Martínez y Giampieri integraban la banda local “Rojo Alvino” y esa noche volvían de ensayar juntos. Sus familias y allegados reclamaron justicia desde un primer momento y realizaron varias manifestaciones.

Axel tenía una hija pequeña y Franco, un hijo. Acosta, el único sobreviviente, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos y pasó por varias cirugías que lo dejaron hasta hoy en silla de ruedas.

El miércoles pasado, Acosta publicó en sus redes sociales: “Casi 4 meses que me chocó esa camioneta, fue durísimo el camino. Ya voy a volver a caminar, por todos los que me ayudaron y me acompañaron en estos días terribles”.

En otro mensaje anterior había escrito: “Lo peor que me pasó en la vida no fue el golpe, ni el choque, ni quedar en silla de ruedas, ni las operaciones, ni nada de eso; fue quedarme sin ustedes, mis amigos de toda la vida, mis hermanos, mi refugio”.