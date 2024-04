Choferes de Crucero del Sur realizarán una marcha pacífica para hacer escuchar su voz

Trabajadores de la empresa Crucero del Sur que desde hace más de dos semanas se encuentran realizando un paro de actividades por falta de pago salarial llevarán adelante mañana una marcha “respetuosa y pacífica” para reclamar al respecto. La concentración será en la plaza San Martín a las 10 horas.

Néstor, chofer de la empresa, contó al Grupo de Medios TVO que “nos estamos reinventando, hay compañeros que tienen auto y pasaron a ser UBER, otro compañero está vendiendo chipa en Villa del Carmen, el trabajo no es deshonra; nos rebuscamos como sea porque las cuentas no esperan, los alquileres tampoco, hay dos compañeros que están por ser desalojados porque no tienen para pagar el alquiler, aparte están los chicos que no pueden aguantar el hambre”.

“Estamos desesperados, no sabemos qué vamos a hacer”, lanzó.

En cuanto a la empresa, dijo que “en lo que va de la medida de fuerza, nadie se acercó a hablar con nosotros, siempre buscamos las alternativas, somos nosotros los que ponemos voluntad para seguir, pero esto no da para más. Yo tengo 25 años de servicio, trabajé en Tirol, Luján, Ciudad de Formosa y ahora Crucero del Sur. Estamos desesperados, no sabemos para dónde tirar. Nosotros somos empleados de la empresa, no somos empleados de la Municipalidad ni de la provincia, es Crucero la que tiene que dar la cara y no lo hace”.

Por otro lado, en cuanto a la actividad programada para hoy contó el trabajador que “tenemos pensado hacer una caminata para reclamar, después les dije a mis compañeros que debemos hacer una olla popular y pedirle a la gente que colabore con nosotros porque, aunque no lo crean hay muchos compañeros que junto a sus familias la están pasando muy mal”.

Comunicado

A través del siguiente comunicado, los trabajadores de Crucero informaron sobre la medida:

“Nos encontramos en un momento en el que nuestra voz y presencia son más importantes que nunca. Por eso, les extendemos una cordial invitación a unirse a nosotros en una marcha pacífica.

El propósito de esta marcha es expresar nuestro deseo de que se solucione el problema con el transporte público. Creemos que juntos, podemos hacer una diferencia significativa.

Nos reuniremos en la Plaza San Martin el día miércoles 3 de abril a las 10:00 de la mañana. Es importante que todos participemos de manera respetuosa y pacífica.

Este es un momento para unirnos y hacer oír nuestras voces. Esperamos contar con tu presencia y apoyo”.