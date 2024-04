Choferes de Crucero del Sur se mantienen en asamblea y aseguran que la situación es difícil

A más de 15 días del paro de trabajadores de Crucero Del Sur, el secretario general de UTA, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO aseveró que la situación es muy difícil, al mismo tiempo que indicó que se mantienen en asamblea permanente en inmediaciones a la empresa a la espera de algún endurecimiento de la medida.

Mendoza comenzó diciendo: “son 16 días de incertidumbre y que hay que poner la cara en la familia por no llevar el pan del día. Se está tornando muy difícil la situación”

“Desde el mes de enero que venimos peleando por nuestros sueldos, si bien con lo trabajado y recaudado hemos pagado algunas cuentas con retrasos y demás, pero estamos muy complicados”, se explayó.

Manifestación del

día miércoles

En relación a la manifestación llevada adelante por los trabajadores en la que han llevado su reclamos hasta el Concejo Deliberante, explicó que muchas personas se han solidarizado y llamado por este tema, pero que hasta el momento la situación parece no tener fin. “Si bien nosotros estamos viendo de qué manera solucionar, los trabajadores no han cobrado sus sueldos y tampoco existe esta previsibilidad de como seguimos trabajando, entiendo que están buscando todos los mecanismos y recursos para poder solucionar este inconveniente, pero hasta el momento no tenemos nada”, acotó al respecto.

Explicó también que en los primeros tiempos circulaba la posibilidad de que sólo trabajen unos cuantos choferes, que también les paguen un monto mínimo y que nos quedemos en sus casas, pero “a nosotros no nos cierra ninguna de las opciones, pero tampoco nos garantizan nuestra labor”.

Abiertos al diálogo

“Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Básicamente nosotros necesitamos cobrar nuestros sueldos y también que nos digan cómo continuaremos trabajando”, continuó diciendo.

Asimismo, recordó que “aún con el subsidio vigente teníamos problemas para cobrar nuestros sueldos y ya con la quita del subsidio por parte del Gobierno Nacional ya se han quitado todas las posibilidades de seguir trabajando, nosotros queremos seguir trabajando, pero necesitamos que por parte del empresariado nos brinden algún tipo de respuestas”.

Por último explicó que “siguen en la empresa y nos quedamos en asamblea para ver de qué manera continuar”.