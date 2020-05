Choferes no agremiados realizan el servicio de transporte urbano

Compartir

Tras la firma del convenio para prorrogar el subsidio provincial de 15 millones de pesos destinados a la compañía de transporte urbano, 20 trabajadores que no corresponden a ningún gremio, se presentaron ayer en la empresa Crucero del Sur y empezaron a brindar un servicio normal, pero reducido, como ya venía prestando ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia de coronavirus.

Según pudo saber este medio, la medida de fuerza que inició el lunes con un paro total de actividades, todavía continúa, teniendo en cuenta que desde los gremios manifestaron que no iban a trabajar hasta tanto se normalice la situación de todos los empleados.

En ese marco el doctor José Olmedo, Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, brindó detalles sobre la normalización del servicio.

«La situación que se da es que empezaron a salir los colectivos, varios de ellos son empleados de la empresa que no están afiliados a ninguno de los gremios que llevaron adelante esta manera de reclamar la cual no compartimos, si bien creemos que el reclamo por el salario es justo, la metodología de no tener el transporte no la compartimos. Ahora esta gente fue a prestar el servicio teniendo en cuenta los anuncios realizados por el intendente Jofré y así también el ministro de Economía que anunciaba en la conferencia de prensa del Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 que existía la firma del convenio entre el municipio y la empresa para que se puedan desembolsar 15 millones de pesos como ya se venía haciendo del fondo provincial para sostener el boleto a un costo diferenciado y de esta manera poder zanjar esta diferencia que dio lugar al reclamo de los trabajadores», explicó.

Sobre si el dinero del subsidio les alcanza para abonar sueldos, explicó que «este monto alcanza para cubrir en forma completa los haberes de los trabajadores, pero además hay gastos corrientes que tiene la empresa que son combustible, mantenimiento de los coches, pago de las contribuciones patronales, obra social y demás. No debemos olvidarnos que estamos en una situación excepcional donde el transporte siguió brindando el servicio y la recaudación ha caído precipitosamente, no dan los márgenes para nada y se sigue sosteniendo porque es una de las tareas exceptuadas desde el minuto uno del aislamiento obligatorio. Falta mucho pero mucho más dinero para poder equilibrar las cuentas del transporte público capitalino».

Asimismo aseguró que «siempre hemos mantenido diálogo con los gremios, un tiempo atrás se había armado la mesa del transporte urbano en el ámbito municipal donde participaban los trabajadores, la empresa y la Municipalidad, esto lo revisábamos todos los días jueves en horarios del mediodía, pero hubo un pequeño inconveniente y es que se dictó el aislamiento y nos tuvimos que detener, no pudimos realizarlo más, en esas reuniones íbamos avanzando en un sinnúmero de cuestiones donde el personal estaba informado de determinadas cuestiones como así también la empresa y nosotros como municipio nos nutríamos de reclamos por parte de algunos trabajadores para mejorar el servicio que estaban prestando».

«Ahora en la ciudad se está brindando un servicio reducido con el cual cuenta la ciudad en el marco del aislamiento social, desde aquel momento previo al dictado del DNU del aislamiento, nosotros ya habíamos emitido una resolución donde íbamos a trabajar con un esquema reducido en virtud de que se suspendían las clases donde también se suspendía la atención al público como así también el gobierno provincial, había un menor flujo de personas y por eso se diagramó un esquema reducido de unidades, al tener este esquema recudido el servicio de emergencia pasó a ser menor del que está contemplado en el pliego de bases de concesión del transporte urbano hacia esta empresa», señaló.

«Nosotros contamos con la cantidad de unidades en ese servicio que tenemos en el marco de este aislamiento social, preventivo y obligatorio que estamos transitando los formoseños. Yo no escuché a ningún gremio decir que se levantó el paro, pero se presentaron un grupo de trabajadores a brindar el servicio teniendo en cuenta los anuncios materializados por el ejecutivo provincial que es la voz del Ministerio de Economía y por otro lado la voz del intendente anunciando esta firma que nos permite al municipio hacernos de 15 millones de pesos para subsidiar el servicio», finalizó.