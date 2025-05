Choque múltiple en la avenida General Paz: varios autos involucrados y una embarazada trasladada

En el primer fin de semana de mayo, ocurrió un hecho que no terminó en tragedia de milagro: varios autos chocaron sobre la avenida General Paz, a la altura de Ricardo Balbín, sentido al Riachuelo.

El hecho ocurrió durante la madrugada frente al shopping DOT, donde un Volkswagen New Beetle, un Volkswagen Fox, un Honda Civic y un Fiat 147 se vieron implicados en un choque, que no registró ninguna víctima fatal. Sin embargo, desde el SAME señalaron a Infobae que debieron trasladar a una mujer embarazada de 23 años al Hospital Santojanni, por un latigazo cervical. En tanto que otra ambulancia trasladó al Hospital Pirovano a la conductora del VW Fox con politraumatismos.

“El siniestro fue protagonizado por tres vehículos, donde un VW fox gris realizó una mala maniobra e impactó contra un Honda Civic gris plata, el que a su vez terminó chocando al tercero, un VW New Beetle verde”, informaron a este medio desde la Policía de la Ciudad.

Un testigo del hecho aseguró a Crónica TV que algunos de los vehículos accidentados estaban participando en una picada: “El New Beetle venía corriendo carrera con otro auto que se dio a la fuga. El New Beetle le pega a mi hermano de atrás, queda quedando giros, también le pega al Fox y el otro se fue. Un desastre”.

A su vez, indicó que habría otro auto comprometido, que se dio a la fuga. Sin embargo, un hombre desmintió que el Fiat 147 estuviera involucrado y apuntó contra el Civic.

Cerca de las 9 retiraron los vehículos involucrados. Asimismo, Autopistas del Sol informó en sus redes sociales que se liberó el tránsito, tras varias horas de interrupción. Mientras que uno de los conductores implicados fue retirado en custodia policial.

Los antecedentes

En ma madrugada de ayer, ocho personas resultaron heridas como consecuencia de un impresionante choque en cadena ocurrido esta mañana en la ruta 7, a la altura de Luján. Y en el que estuvieron involucrados 15 vehículos.

De acuerdo con el equipo de Bomberos Voluntarios de Luján, que intervino en el operativo, el accidente se produjo cerca del cruce con la ruta 192, donde colisionaron 10 autos, 3 motos y 2 camiones.

En el lugar también actuaron efectivos de Seguridad Vial y la Policía bonaerense. Se sospecha que la baja visibilidad debido a la neblina y la quema de basura en la zona pudieron haber contribuido al siniestro.

En el operativo participaron cuatro móviles, uno de rescate y tres ambulancias. Ocho heridos, entre ellos una menor de 12 años, fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Luján.

A mediados de abril, un joven de 25 años murió en una presunta picada ilegal, en la localidad bonaerense de Tandil. El hecho sucedió sobre la avenida Eva Duarte, en la intersección con la calle Beltrán. Según informaron desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tandil, la denuncia ingresó al sistema de emergencias 101 desde el centro de salud, donde habían sido trasladados dos jóvenes como resultado del siniestro vial.

Al llegar al centro de salud, el personal policial confirmó el fallecimiento de Juan Fernández Lhomy, de 25 años. La principal hipótesis que manejó la Fiscalía N.º 16, a cargo de la investigación, es que Lhomy participaba de una presunta competencia clandestina en moto, organizada en plena vía pública. Las actuaciones judiciales están caratuladas como homicidio culposo y lesiones culposas.