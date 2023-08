Ciberdelitos: WhatsApp lo más utilizado por los estafadores virtuales en Formosa

La Policía recibió 367 denuncias por delitos informáticos desde enero a junio de este año, lo que hace un promedio de más de 60 casos mensuales y el medio más utilizado por los delincuentes para aprovecharse de la buena fe de la gente es el WhatsApp.

El director de Policía Científica, comisario inspector Jorge David, comentó que, del total de causas judiciales tramitados en el primer semestre del año, 321 corresponden a estafas, 39 a defraudaciones y siete a extorsiones, sin que se registren casos de grooming.

Si bien los delitos de esta naturaleza son complejos y resulta difícil dar con los culpables, se esclarecieron 15 casos en capital y tres en el interior provincial.

En medio de este panorama, señaló que el 32% de los delitos se cometen por WhatsApp, el 30% a través de llamadas telefónicas, el 23% por Facebook, el 12% por correo electrónico y el 2% restante por Instagram.

En el 77% de los casos los delincuentes logran que las víctimas transfieran el dinero a sus cuentas, el 18% se concreta mediante la modalidad de supuestas compras en comercios virtuales y el 5% por intermedio de extracciones de cuentas bancarias.

Informática forense

El comisario inspector, Jorge David, recordó que, ante el crecimiento de los ciberdelitos en todo el país, la Jefatura de Policía creó la División de Informática Forense en 2019, dentro de la Dirección de Policía Científica.

Explicó que primero se avanzó con la capacitación del personal especializado para el secuestro de evidencia digital para el peritaje informático y después se ajustaron cuestiones vinculadas con la infraestructura, recursos humanos y protocolos para brindar mayor y mejores respuestas a este tipo de flagelos.

A todo esto, remarcó que desde fines de 2022 está en funcionamiento la División de Cibercrimen, temática que, si bien se trabaja desde diferentes áreas de la Policía, pasó a nuclear un lugar y bajo el ala de Policía Científica, con todo el personal especializado y el recurso técnico para atender con más eficacia este tipo de delitos, a fin de brindar soluciones a los requerimientos de la comunidad.

Cibercrimen

También explicó que al hablar de cibercrimen, se hace referencia a modalidades de estafas, muchas de ellas de antaño, pero utilizando a las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) como herramienta de ejecución.

“En los últimos años se evidenció un crecimiento marcado, sobre todo durante la pandemia, debido a que los medios electrónicos de operaciones aumentaron”, sostuvo.

Afirmó que las causas son varias y toman desprevenidos a gran parte de la comunidad por factores vinculados con la falta educación digital, que no es enseñar informática, sino entender el proceso de identidad digital.

Para evitar ser víctimas de este tipo de delitos, recomendó ser más cuidadosos con la información que se expone al público en redes y ser más celosos de la privacidad personal; no dar información a cualquiera sobre datos personales, comerciales, etc; tener cuidado en redes públicas, no hacer clic en enlaces que vienen por correos electrónicos o mensajería; no abrir archivos desconocidos o instalar apps desconocidas, usar contraseñas robustas y no repetirlas entre muchas apps; mantener equipos actualizados, antivirus; estar informados sobre alertas de seguridad, alerta de modalidades nuevas de estafas, acudir y solicitar ayudas; además de la denuncia inmediata ante una estafa, extorsión o defraudación virtual.