Ciberestafas: Defensa al Consumidor brindó recomendaciones para evitar este tipo de delitos

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia de Formosa emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir casos de ciberestafas, teniendo en cuenta el aumento exponencial de denuncias de esta índole durante los últimos años, a partir del uso de la tecnología para el consumo de productos y servicios, que si bien son modalidades que brindan ventajas, también generan nuevas problemáticas.

El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas nacional (CERT) informó que en Argentina el 76% de los usuarios de Internet ha experimentado algún tipo de fraude online, desde la suplantación de identidad hasta la compra de productos falsificados o la pérdida de datos personales sensibles.

Ciberestafas y reclamos

de consumo

Desde el Área Legal de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor remarcaron la diferencia entre las ciberestafas y los reclamos de consumo.

Por una parte, “las primeras generalmente involucran engaños a través de medios electrónicos como correos electrónicos falsos, sitios web fraudulentos o aplicaciones maliciosas, están regidos por el Código Penal y leyes complementarias y constituyen un delito. Se tramitan como denuncias y se deben denunciar ante la policía o la fiscalía especializada”, se especificó.

Mientras que, “los reclamos de consumo,se refieren a los intercambios comerciales regulares entre proveedores y consumidores finales de bienes y servicios, estos se rigen por normativas específicas que protegen los derechos de los consumidores en términos de calidad, seguridad y cumplimiento de las condiciones pactadas. Y Se tramitan como reclamos”, mencionaron desde el Área.

Algunos tipos de ciberestafas

Se pueden reconocer distintas modalidades de ciberestafas, entre ellas el phishing: suplantación de identidad por correo electrónico.

Vishing: suplantación de identidad por llamada.

Smishing: suplantación de identidad por mensaje SMS.

QRshing: suplantación de identidad por QR.

Pharming: suplantación por un sitio web ilegítimo.

Cómo prevenir ciberestafas

Desde el organismorecomendaron utilizar la “autenticación multifactor” (AMF), es decir al registrarse en alguna plataforma los usuarios deben ingresar algo más de información que simplemente una contraseña, ya sea ingresar un código que se envía a su correo electrónico, responder a una pregunta secreta o escanear una huella dactilar.

Si se recibe un correo electrónico de un remitente desconocido, buscar el dominio del que proviene, es decir los símbolos o letras después del “@”, por ejemplo maria@jose.com.ar, “jose.com.ar” es el dominio.

No enviar información personal ni financiera a través de mensajerías privadas, por ejemplo, a través de WhatsApp.

No hacer clic en enlaces de emisores desconocidos, ya que pueden redireccionarnos a la descarga de un virus o al acceso de alguna cuenta personal.

Utilizar contraseñas seguras, en lo posible alfanuméricas, que no resulten fáciles de descifrar.

Evitar conexiones a través de redes wi-fi públicas,deshabilitar la opción cuando no la utilicemos, así como bluetooth.

Proteger los perfiles en redes sociales utilizando un doble método de autenticación, por ejemplo, confirmación a través de un medio secundario como un correo electrónico o un número de teléfono.

No brindar datos personales como usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, a través de vías telefónicas.

Tener en cuenta que ninguna entidad bancaria ni organismo público lo contactará para pedirle información personal.

En caso de recibir una llamada telefónica a nombre de alguna compañía, correos electrónicos y mensajes a través de WhatsApp, comunicarse con la empresa para confirmar que los comunicados hayan sido emitidos desde la entidad.

Dónde realizar una

denuncia

por ciberestafa

El consumidor debe realizar la denuncia ante la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales, cuya oficina se encuentra ubicada en la calle José María Uriburu N° 1347. Para complementar el procedimiento puede acercarse ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor.

Dónde realizar un

reclamo de consumo

Este tipo de reclamos se deben realizar ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor ubicada en ubicada en Fontana 840 de Formosa Capital, de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas y de 17 a 19.30.

Como también se pueden comunicar a través de las vías habilitadas, como la línea telefónica0800-444-0942 o a través del correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar.