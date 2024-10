Ciberseguridad: gracias a la labor de Defensa al Consumidor anularon un préstamo millonario

Luego de la denuncia radicada ante el organismo, el Banco Nación decidió anular el préstamo realizado por estafadores por la suma de 3.000.000 de pesos, a través de la cuenta bancaria de una consumidora.

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario intervino en un caso de ciberestafa, a partir de la denuncia realizada por la víctima ante el organismo.

Los estafadores

Los estafadores habían gestionado un préstamo al Banco Nación a nombre de la víctima, por la suma de 3.000.000 de pesos, sin embargo, se logró la anulación del préstamo y la devolución de las cuotas pagas.

La estafa

La consumidora denunció que, “recibí un llamado telefónico de una persona que me manifestó de una supuesta compra realizada a mi nombre por Mercado Pago, le dije que no estoy utilizando esa aplicación y que no he realizado ninguna compra. Esta persona me dice que es de la brigada de delitos informáticos, me brinda su número de legajo y me dice que él está para ayudar, que corrobora que un tercero estaba usando mi cuenta”.

Al continuar su relato expuso, “me preguntó si conozco a la persona que realizó la operación o si tengo algún parentesco, le digo que no y me señala que ingrese a Mercado Pago y verifique si había algún movimiento que desconozca, le dije que no y me orienta a realizar una serie de pasos para cancelar la deuda de la compra ya que la deuda figura a mi nombre lo que se hacía en todo ese proceso es la cancelación de deuda. Seguidamente me indica que ingrese a la aplicación BNA+, para corroborar los últimos movimientos y ver mi monto actual”.

“Me pide que haga simulación de préstamo con el monto máximo en ese caso tres millones. También me señala el mismo que un tercero ingresó a mi cuenta BNA+, me alerta de dicha situación y me dice que a partir de ese momento tengo un seguro que me respalda y me deriva el llamado con una persona que me envía un link”, siguió.

La denunciante agregó que, ingresó al link que le habían enviado y descargó una aplicación “support” y dio cuenta de que otra persona tenía el control de su teléfono celular, le dijeron que debía simular un préstamo por dicho monto.

Préstamo

Describió que, “automáticamente se efectúa el préstamo, me dice que el proceso que estaba realizando era para la cancelación de la deuda, que yo me tenía que hacer cargo de pagarle al seguro y al Banco Central, me va señalando que realice transferencias a distintas cuentas con diferentes montos y bajo amenaza que realizará el proceso de forma rápida”.

La solución del caso

La víctima comentó que realizó la denuncia ante la entidad bancaria, como así también efectuó la denuncia policial; sin embargo, a partir del reclamo ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor se logró resolver favorablemente el caso.

En ese marco, el subsecretario Edgar Pérez, dio a conocer que, “desde el área de Ciberseguridad del Banco Nación detectaron que una estafa por lo que anularon el préstamo y al mismo tiempo se dispuso la devolución de las cuotas pagas”.

Recomendaciones

Además, señaló que es importante tener en cuenta que las entidades bancarias no se contactan con los usuarios para solicitar datos personales.

Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina brinda recomendaciones para evitar este tipo de estafas y menciona que, es importante usar una contraseña diferente para cada billetera virtual o aplicación.

Se deben crear contraseñas robustas, cambiarlas frecuentemente y no compartirlas; no aceptar la sugerencia de guardar la contraseña en el navegador; evitar las redes de uso público y desactivar bluetooth, Wifi o NFC para que el dispositivo no se conecte automáticamente. No abrir enlaces que lleguen en mensajes de WhatsApp.

Para denuncias

o reclamos

Los consumidores que hayan sido víctimas de situaciones similares en las que se ven vulnerados sus derechos pueden acercarse a la oficina de la Subsecretaría ubicada en Fontana 840 de Formosa Capital, de lunes a viernes de 7.30 a 13:00 y de 17 a 19.30 horas.

O bien, por medio de la línea telefónica a través de la línea 0800-444-0942 y/o el correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar.