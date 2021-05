Ciclismo: Chalo Molina va por su sueño olímpico

Compartir

Linkedin Print

El ciclista de BMX quiere clasificarse a Tokio y tuvo en Italia sus primeras carreras en el Campeonato Europeo, después de más de un año sin correr por la pandemia. “Tengo ilusión, la semana que viene tengo la Copa del Mundo que da muchos puntos, quiero volver a estar en un Juegos Olímpico”.

Hasta el momento el ciclismo argentino tiene dos plazas, una en ruta y la otra en contrarreloj, para los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que Gonzalo Chalo Molina en BMX está en Italia para participar del Campeonato Europeo y en la Copa del Mundo, competencias que otorgan puntos para la clasificación olímpica.

“Tengo ilusión. La fuerte lluvia impidió que se corriera un poco más, pero aunque hayan sido solo dos carreras en esta primera jornada del Campeonato Europeo para mí significó mucho porque además de significar el principio competitivo de mi recorrido en busca de la clasificación, no corría oficialmente desde q empezó la pandemia”, comentó Chalo para la web de la Secretaría de Deportes de la Nación.

Y el sanjuanino, representante olímpico en Río 2016 y medallista sudamericano en 2018, contó: “Voy a dar el máximo para que se vayan dando los resultados carrera a carrera y pueda ir en busca de una clasificación. La semana que viene la Copa del Mundo será muy importante”.

Y Chalo Molina finalizó: “Me preparé muy bien en una pista de Santiago del Estero que es similar. Estoy con muchas ganas y en esas ganas apoyo mi confianza; a pesar del que todavía me doy cuenta que me falta un poco de ritmo, estoy tranquilo porque estoy en el nivel. Quiero volver a estar en un Juegos Olímpico”.

Compartir

Linkedin Print