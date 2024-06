Ciclismo: con Mariela Delgado el paraciclismo argentino palpita París 2024

La misionera, campeona de las dos últimas fechas de la Copa del Mundo en Bélgica e Italia; encabezará al equipo nacional junto al histórico Rodrigo López y los tándems liderados por María Quiroga y Maximiliano Gómez.

La ciclista Mariela Delgado se prepara en España para los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras ganar las medallas doradas en las últimas dos fechas de Copa del Mundo. Y adelantó: “Los títulos en Bélgica e Italia fueron una gran motivación para encarar lo que viene, siempre trabajo para llegar a lo mejor de mi rendimiento en las competencias importantes y no hay nada más trascendente que esta cita”, explicó la misionera.

El equipo argentino de ciclismo adaptado está liderado técnicamente por Martín “El Pampa” Ferrari, quien también brindó detalles en la previa de estos Juegos que arrancarán 20 días después de los convencionales, que finalizarán el domingo 11 de agosto.

“Tendremos seis representantes de paraclismo o ciclismo adaptado. Tenemos buenas expectativas para el equipo. Mariela Delgado, ganadora recientemente de dos fechas de Copa del Mundo es una de las destacadas; con ella van Rodrigo López (ganador de medallas de bronce en Atenas 2004 y Londres 2012), que tendrá su premio con esta participación al alcanzar un récord con sus sextos Juegos; y los dos tándems: el masculino de Maxi Gómez y el guía Sebastián Tolosa; y el femenino que se suma con respecto a Tokio 2020 y estará conformado por María José Quiroga y su guía Micaela Barroso. Para todos nosotros ir a defender la camiseta argentina es puro orgullo”, sintetizó Ferrari.

A lo que Mariela Delgado, desde España, adelantó: “Me encuentro en Galicia entrenándome junto a otras latinas con un equipo de mujeres. Estar acá me permite entrenar en un terreno y en condiciones climáticas ideales para los Juegos, Lo estoy dando todo, espero seguir en este nivel”,

Delgado, primera deportista a nivel panamericano en participar en un mismo año en los Juegos de convencionales y del deporte adaptado – en Toronto 2015 estuvo como ciclista en los Panamericanos y Parapanamericanos-, será protagonista de su tercer Paralímpico, ya que estuvo en Río 2016 y en Tokio 2020. Como convencional fue tres veces campeona argentina de elite.

“Mi discapacidad no me impedía ser parte de los convencionales, pero me clasificaron como C5 en 2013, por mi trastorno plexo-braquial de nacimiento del brazo derecho y empecé a competir en el ciclismo adaptado a nivel Selección. Hoy estoy orgullosa de conseguir logros para mi país, la sensación de ver flamear nuestra bandera en un podio es inexplicable”, comentó la ciclista, que además de ganar seis medallas mundiales y otras seis parapanamericanas; sumó en este ciclo paralímpico una importante cantidad de puntos para que Argentina tuviera dos plazas femeninas, una más que en Tokio 2020.

Desde el 28 de agosto al 8 de septiembre París vivirá la máxima fiesta del deporte paralímpico y los más de 50 deportistas argentinos irán por el sueño de subirse al podio. El paraciclismo lleva su bandera y Mariela Delgado encabeza esa gran ilusión.